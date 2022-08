Bivši komandat JSO ispričao je kako je izgledao sastanak s pokojnim premijerom Srbije odmah nakon Petog oktobra i promjene vlasti, otkrivši i ko je sve bio na njemu.

Milorad Ulemek Legija, bivši legionar i komandant Jedinice za specijalne opracije Srbije (tzv. crvene beretke), osuđen je na ukupno 137 godina robije za višestruka ubistva, u koje spada i atentat na premijera Srbije Zorana Đinđića. Na suđenju 2005. godine, Ulemek, koji sada odrađuje zatvorsku kaznu u Zabeli, govorio je o svom odnosu sa šefom zemunskog klana Dušanom Spasojevićem zvanim Šiptar, rekavši pred sudijom da su mnoge tvrdnje koje su se čule tokom procesa netačne i da, kako reče, postoje pokušaji da se određene stvari zataškaju.

"Zašto se ovde svi prave nemušti kad je u pitanju Dušan Spasojević. Niko ovdje nije htio da kaže da je Dušan Spasojević bio moćan. A bio je moćan zbog toga što su drugi bili slabi. Što su mu drugi dolazili na noge. Što su voljeli da budu viđeni u toj Šilerovoj. Što su se prodali za sto eura, televizor, fen, peglu i ne znam ni ja šta. Zašto niko nije pokrenuo to pitanje? Zašto niko nije pokrenuo pitanje što državni tužilac tvrdi da ja nisam znao da je Spasojević kriminalac, a išao sam da ga posjećujem u centralni zatvor? Ja bih podsjetio sve da je taj isti Dušan Spasojević pušten iz tog Centralnog zatvora uz sve fanfare i pompu. Da su svi oni koji su sa njim bili u Centralnom zatvoru takođe pušteni. Da nisu odgovarali za djelo koje im se stavljalo na teret.

Da nisu odgovarali nikad ni za jedno djelo. Da je protiv istog tog Dušana Spasojevića, od strane policije, dok je još bio na vlasti Slobodan Milošević, bila raspisana masa potjernica. Da su sve te potjernice ukinute. Posle Petog oktobra, ne prije toga. Zašto ovdje niko nije spominjao da je taj Dušan Spasojević bio u i te kako dobrim odnosima i sa Čedomirom Jovanovićem, i sa Ljubišom Buhom, i sa Dragomirom Markovićem. I da je imao mnogo susreta vezanih za Peti oktobar sa čelnicima DOS-a, koji su se kleli u njega. On je mene odveo Petog oktobra, zajedno sa Ljubišom Buhom Čumetom i Dragoljubom Markovićem, na sastanak sa pokojnim premijerom. Nisam ja njega odveo, nego on mene", naglasio je Ulemek, koji je potom objasnio kako je i od koga Spasojević dobio obezbjeđenje i ti u vidu najelitinije jedinice vojske JSO.

Bio sam penzioner

"Ne kažem ovo zato što hoću sebe nešto da perem! I da se napravim ovdje da sam baba Vana koja je nevina u lakat. Govorim ovo zato što su to činjenice. Pokušavaju da nam ovdje uvale vruć krompir, vezano za obezbjeđenje koje je dato Dušanu Spasojeviću. Ako država zna da je neko kriminalac, koji je bio uhapšen i boravio u Centralnom zatvoru i osumnjičen da je oteo jednog od najvećih biznismena ove zemlje, pristaje da mu se da obezbjeđenje najelitnije jedinice. Oni hoće to da prebace i kažu da sam mu ja dao obezbjeđenje. Nisam mu ja dao obezbjeđenje, nisam mogao! Ja sam tada bio penzioner. Nisam bio u zemlji. Mogu da pričaju šta hoće, da sam rukovodio jedinicom iz sjenke, da je Gumar bio metla i vodoinstalater, ali to nije tačno. To se priča zato što to njima odgovara. Da bi pokrili sebe."

Alo, bre, ko mu je dao obezbjeđenje!

Ulemek je optužio Čedomira Jovanovića da je uticao da Spasojević dobije obezbjeđenje i kazao da je on tražio da mu se ukine jer je ovaj, kako reče, "počeo da divlja i postao bahat".

"Zna se ko je dolazio u zatvor kod Dušana Spasojevića. Znam s kim sam dolazio i to nije tajna. I o tome se vodi proces koji ne može da se dokaže godinama – protiv Čedomira Jovanovića. Zašto? Jer je gospodin bio predsjednik parlamentarne partije – živ bio, mlad se oženio. Ali, zakon je isti za sve! Ne samo za nas koji se nalazimo na optuženičkoj klupi. Postoje pisani dokazi kada je Čedomir Jovanović dolazio u Centralni zatvor. I sa mnom i sa Sašom Pejakovićem i sam i sa ćerkom i suprugom Dušana Spasojevića. Pa, evo Dejan Milenković je sam rekao da je Čedomir Jovanović uticao da Spasojević dobije obezbjeđenje. Jedinica za specijalne operacije je bila servis. Kad sam ja rekao i sugerisao tadašnjem komandantu ove jedinice da mu se povuče obezbjeđenje, jer je počeo da divlja i bahato da se ponaša. Zašto se dvije godine niko od tih bajnih demokrata i ljudi koji u principu poštuju zakon nije setio da kaže: `Alo, ko je, bre, dao onom obezbjeđenje?`", upitao je tada Ulemek.