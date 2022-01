"Da li si normalan, što me nisi pitao? Sa Đikijem sam poravnao stvari, krećemo ispočetka."

Izvor: Profimedia

Nekadašnji glavni i odgovorni urednik lista "Identitet" Nebojša Vuković otkrio je u jednom intervjuu da su članovi Zemunskog klana sedam dana prije ubistva premijera Zorana Đinđića bili na jednoj kućnoj žurci a ne štekovima kako se kasnije tvrdilo.

"Zvaničnici su rekli da je 15 dana prije ubistva Zorana Đinđića Zemunski klan bio u šteku. I to sad svi kažu da je to istina. Ma nije. Sedam dana prije ubistva Đinđića bila je žurka kod Gradiše Katića (novinara Identiteta) u gajbi. Kupili mu bijelu tehniku da ga časte, da zaradi neki dinar. Dao pare Dušan Spasojević a Đura Mutavi je sve to kupio u Novom Sadu i donijeli Gradiši. Gradiša je bio vrlo oprezan. Pozvao je mene i Pecu Jeremića na tu žurku. Žurka ko žurka. A na žurci - Mile Luković Kum, Vlada Budala, Bagzi...", rekao je Vuković.

Napominje kako mu je ta žurka ostala najviše upamćena po tome koji je problem Luković imao.

"Prema svim policijskim pričama Luković je vrhunski ubica, krvožedna zvijer. E taj Mile Luković Kum ima problem - žena mu je jugonostalgična i on traži od mene da idem u Zagreb i da radim intervju između ostalih sa Sašom Zalepuginom, i Oliverom Mlakarom. Pritom ja nisam ni svjesan ko je on. Vidim ja da je oštar tip ali normalan sam prema njemu. Kažem mu a ko će da me čuva u tom Zagrebu.

Mnogo si bezbjedniji u Zagrebu nego u Beogradu ako ja to hoću, rekao mi je.

Ja sam se smijao tome ali posle sam saznao da je to istina", ispričao je Vuković u emisiji Goli život.

Kaže kako mu je Luković već sredio u kom će hotelu spavati.

"Koliko je to bezazleno meni sve bilo ja mu kažem kako nemam produžen pasoš. A Luković mi kaže:

Čuj, pasoš. Pa daću ti sutra ujutru tri pasoša.

Ja uopšte nisam znao koliko su oni moćni. Mi smo njih zvali - Upravni odbor iz Šilerove", ispričao je Vuković.

On je ispričao i kako su oni kao redakcija Identiteta tražili od premijera Đinđića intervju za novogodišnji broj.

"i njegov kabinet to odbije. I ja kažem e dobro sad ću da objavim 101 pitanje na koje Đinđić nema odgovor. Od toga koliko je para potrošio u Dubaiju, ko ga je tamo vozio do toga gde je džip Čedomira Jovanovića i kako je Dušan Mihajlović poslovao sa Irakom. Zove me Peca Jeremić da mi kaže kako sam mu napravio problem kod Legije. Nađemo se u kafani i zove ga Legija a Peca uključi spikerfon. I stvarno Legija ga napadne:

Sram te bilo, kako si ovo mogao da uradiš, taman sam se pomirio sa Đinđićem. Da li si normalan, što me nisi pitao. Sa Đikijem sam poravnao stvari, krećemo ispočetka. Pa što brate to da radiš, pitao je Legija preko telefona Jeremića.

To je januar 2003. On je tada poravnao neke račune sa Đinđićem. I sad je popizdio zbog ovoga što sam uradio", ispričao je Vuković.