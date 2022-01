Već mjesec dana se danonoćno traga za mladim Splićaninom, a njegov otac ne gubi nadu.

Noć pred proslavu Nove godine, Splićanin Matej Periš je sa svojim društvom izašao u klub "Gotik", a već tačno mjesec dana je prošlo od tada i od njega i dalje nema ni traga ni glasa. On je iz nepoznatih razloga napustio klub posle ponoći, trčao ulicama Beograda i nestao. Njegov otac Nenad Periš je i dalje u Beogradu i nema namjeru da ode dok god ne pronađe svog sina za kojeg se i dalje nada da će ga živog vratiti kući.

"Mjesec dana sam u neizvjesnosti u čekanju odgovora gdje je Matej. Kako vrijeme prolazi tako je neizvjesnost sve veća. Ali ne gubim nadu i nadam se da ćemo ga pronaći živog koliko god šansa za to djeluje manja. Dokle god me nešto ne uvjeri u suprotno ja ću se nadati", rekao je Matejev otac Nenad.

Na snimcima koji su bili dostupni javnosti, mogli smo da vidimo dio rekonstrukcije Matejevog kretanja, a u jednom trenutku je pokušao da zaustavi i taksi, mada se i dalje ne zna gdje je namjeravao da ode. Taksista u pitanju je kasnije rekao da ga nije primio jer je već imao stranku u vozilu, ali Nenad Periš je sada otkrio nove detalje.

"Sve ovo vrijeme mi kroz glavu prolazi mnogo toga. Rekonstrukcija samog događaja, od izlaska iz 'Gotika' dolaska do rijeke. Zaustavljanja taksija. On je taksi tri puta zaustavljao. Razmišljam i o mogućnosti da je susreo nekog dolje kod Save. Na kraju svega najveće pitanje je gdje se nalazi Matej", istakao je on za "Blic".

Još jedan od detalja iz istrage koji ovom ocu ulivaju nadu da je njegov sin i dalje živ, je to što je uhvaćen signal Matejevog mobilnog telefona kod Velikog ratnog ostrva.

"Vidio snimci su problematični, jer nemaju dobru rezoluciju. Pitao sam da se softerski pročiste te slike, jer mislim da tu postoji odgovor. I Veliko ratno ostrvo gdje je poslednji put uočen signal mobilnog... Je l Matej bio tamo? Ovo je komplikovan slučaj, mnogo pitanja i odgovora, još je uključeno i mnogo emocija", zaključio je Matejev otac.

Matejevi prijatelji su njegov nestanak prijavili 31. decembra kada se on i dalje nije vratio u zajednički smještaj, a mobilni mu je bio nedostupan. Oni su više puta saslušavani, a prošli su i poligraf. Istrazi Matejevog nestanka priključili su se i Interpol i MUP Hrvatske.