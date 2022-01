Mladić iz Splita Matej Periš (27) nestao je, u noći između 30. i 31. decembra, kada je ostavio svoje drugove u beogradskom klubu "Gotik" i najveća misterija koja muči njegovog oca Nenada Periša ovih dana jeste to gdje mu je sin.

Izvor: Kurir/ Ana Paunković

Nesrećni otac kaže da se istraga nije mnogo pomjerila prethodnih dana i da mu dvije stvari nisu jasne - gdje je želio da ode Matej i zašto se vratio ka Savi kada mu je ona bila ispred.

Otac nestalog Splićanina kaže za Telegraf da, iako je prošlo mjesec dana, misli da je "Matej živ". Da je siguran da ima mogućnost on bi njega ili nekog drugog pozvao i javio se. Želio bi da iskoristi trenutak i kaže sinu da:

"On zna svog tatu. Njemu ne trebam ništa poručiti. Matej zna svog tatu i zna da ga neću ništa pitati već da ćemo ići kući", kaže Nenad Periš, a suze i bol koji osjeća ne može da prikrije.

Ima pravo da kao otac vjeruje da će sina nakon svega zagrliti i povesti u dom u Hrvatsku gdje mu se nalaze sestre i majka.

"Prošlo je 30 dana, a niko ne zna gdje je tačno moj sin. Ono što mi je za sada poznato jeste da je mobilni u rijeci bio i da je došao do Velikog ratnog ostrva. Nemamo sliku Matejevog ni ulaska ni izlaska iz vode. Ono što sam ja vidio gledajući kamere primijetio sam da je moj Matej tri puta zaustavljao taksi. Sa dvojicom nije komunicirao, već samo sa trećim taksistom koji mu odbija vožnju. To mi govori da je on definitivno negdje htio otići. Taksi mu je trebao", tvrdi Periš i kaže da "sve u vezi telefona govori da je Matej u rijeci.

"Onda mi nije jasno zašto je želio negdie otići, imao je rijeku ispred lokala", pita se Nenad Periš.

Kako sam kaže u petak ga je pozvala hrvatska policija i obavijestila ga da dolaze u Beograd. Da li su oni našli neke dokaze koji mogu riješiti misteriju "Matej", Periš nije upućen, jer se takve stvari ne saopštavaju telefonom.

"Policija me je obavijestila da će pretresati Veliko ratno ostrvo. Koliko znam to su radili i prije dronovima. Inspektori su mi objasnili da je ostrvo u depresiji u odnosu na Savu. Nakon pretrage rekli su mi da nisu pronašli ništa što bi promijenilo dalji tok istrage. To ostrvo mi je dalo nadu da će možda nešto otkriti vezano za mog Mateju", dodaje Periš.

"U kontaktu sam sa njegovim prijateljem. Čuo sam se juče sa jednim od njih. Ni oni ne znaju šta je sa Matejom. Tužni su kao i ja, ali ne znaju šta se dogodilo to veče u "Gotiku". Snimak Mateje pored rijeke meni ništa ne znači. Po tome ne bih zaključio da je moj sin skočio u rijeku. Međutim, njegov mobilni telefon ukazuje da bi to moglo biti", rekao je on.