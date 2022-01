Kada počne da truli organizam, kada počnu da se oslobađaju velike količine gasova, tada se organizam naduje i izbaci ga gore.

Prošlo je tačno mjesec dana od kada je nakon izlaska iz kluba "Gotik" u Beogradu nestao Matej Periš (27). Splićanin je u glavni grad Srbije došao sa društvom iz Splita da dočeka Novu godinu. Društvo je kobne noći bilo u Beton hali u klubu "Gotik" odakle se Mateju naknadno gubi svaku trag.

O tome da li policija ima nova saznanja i dokle je stigla istraga pričali su Renato Grbić i predsjednik Policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović, gosti u emsiji Jutro na TV Prva.

"Ono što sada možemo da kažemo, i čega smo svi svjedoci, policija je intezivno uključila sve svoje resurse na pronalazak Mateja. Zadnje smo objašnjavali, da je zadnji momenat njegovog viđanja bio kod Sava promenade i tu smo stali. Sada se sve svodi na nivo pretpostavke. Daj bože da možemo da ga nađemo negdje, da je otišao i da je napravio neki potez u životu, odvojio se od svih, pa da ćemo ga naći, to bi bilo najidealnije", rekao je Veljko i dodao:

"Međutim, od tog momenta, ono što su pretpostavke jesu upravo u tom smjeru da je on ušao u vodu i tragamo za njegovom daljom sudbinom. Policija je pretražila kompletno priobalje i Veliko ratno ostrvo, kolege vrše pretres prema Grockoj, Pančevu, Smederevu... Uključena su sva dobrovoljna društva u potragu. Jako je teško zbog vremenskih uslova bilo šta reći, riječno dno otežava rad ekipama MUP, vidljivost ne postoji, a kolege idu na 'pipanje' po dnu".

Renato Grbić istakao je da je vodostaj rijeke opao za metar od momenta kada je Matej ušao u vodu.

"Kada vidite kameru da ulazi, a nemate povratnu informaciju da izlazi, znači to je to. Razgovarao sam sa njegovim ocem, ali ako se stvarno poklapa da je on bio u vodi sa signalima iz bazne stanice, male su šanse da je živ. Nastaje hipotermija, tako da dok tijelo ne bude isplivalo, niko ga neće naći. Voda je mutna, sve se radi na dodir, prostranstvo je veliko, voda je nosila sve pred sobom i on ako se negdje zakačio, nećemo ga naći", rekao je Renato.

On je dodao da ako ga to ne zadesi tijelo mora da ispliva ispod Pančeva, i da tijelo neće otići do Smedereva.

"Organizam je sada kao u frižideru, voda je oko 2 stepena, kompaktno je, onog trenutka kada počne da truli organizam, kada počnu da se oslobađaju velike količine gasova, tada se organizam naduje i izbaci ga gore. Pančevački most je velika prepreka, ako ide po dnu on ne može most da prođe jer ima mnogo konstrukcija, mnogo krša, tu je naslaga i granja i svega", rekao je Renato.