Mladić iz Splita Matej Periš (27) nestao je, u noći između 30. i 31. decembra, kada je ostavio svoje drugove u beogradskom klubu "Gotik" i od tada mu se gubi svaki trag.

Stručnjak za bezbjednost iz kriminalnog centra DBA Srbije Ratomir Antonović kazao je danas u emisiji na Pinku da postoji nada da je Matej još uvijek živ pominjajući da je jedan pjevač nestao devedesetih godina i da do danas njegovo tijelo nije pronađeno. Naveo je da postoji mogućnost da je taj pjevač želio da počne neki drugi paralelni životi.

Riječ je čuvenom pevaču narodne muzike, Dušanu Dušku Kostiću 1996. godine izgubio se svaki trag. Prema zvaničnoj policijskoj verziji izvođač legendarnog hita "Sačuvaj tajnu, ljubavi moja" u predvečerje 13. maja te godine skočio je sa Pančevačkog mosta u Dunav i tako izvršio samoubistvo. To, međutim, niko nikad nije potvrdio.

Njegova životna priča mnoge je podsjetila na Mateju Periša, koji je nestao prije tačno mjesec dana.Gostujući u emisiji na Pinku stručnjak za bezbjednost kazao je da treba da se ispita u kakvim je odnosima sa roditeljima bio Matej Periš.

"Nada da je Matej još uvijek živ i dalje postoji, iako su te šanse sve manje i manje kako vrijeme prolazi. Treba ispitati u kakvim je odnosima bio sa roditeljima, da li je želio da ode od njih, a da im se ne javi. Ovo sve ukazuje i na mogućnost da se zavara trag, s tim što treba ispitati i sve okolnosti koje su prethodile njegovom nestanku", rekao je Antonović.

Nestanak Dušana Duška Kostića

Za Duškovu suprugu, takođe pjevačicu Nevenku Nenu Kostić, nema previše dilema o njegovom nestanku. Kako je rekla, o ovoj temi nikad nije htjela javno da govori jer se plaši za bezbjednost svojih ćerki i odmazde pojedinih ljudi.

"Znam da me zovete zbog Duška, ali ja ne želim o tome da pričam za medije. Zaista to ne želim. Dugo se ćutalo o svemu i svačemu i da sada ja govorim o tome - stvarno ne bih. Kad bih pristala da pričam o Dušku, vjerovatno bi me gonila ova žena s kojom je on živio prije nestanka. Ne bih imala mira. Plašim se najviše za svoje ćerke, shvatite me", kazala je gospođa Kostić za Kurir.

Na insistiranje da otkrije zbog čega je toliko uplašena za bezbjednost članova svoje porodice, poručila je:

"Ne mogu da pričam o tome jer mislim da tu nisu čista posla, a moja intuicija me rijetko kad prevarila. Jedini očevidac Duškovog skoka s mosta bio je radnik ŽTP Saša Veljković, koji je policiji rekao da ipak nije siguran da je čovjek koji je tog dana izvršio samoubistvo zapravo pjevač", kazala je pjevačica.

Kostićevo tijelo nikad nije pronađeno i to je bio dovoljan povod za čaršijske priče. Prema jednoj verziji, Duško je ubijen, a njegovo samoubistvo je inscenirano da bi se zločin prikrio. Bilo je i onih koji su vjerovali da je pjevač bio u depresiji kada se ubio jer nije mogao da vrati slavu. Ona treća verzija sigurno je i najčudnija: Duško je sam inscenirao samoubistvo, nakon čega je pobjegao u inostranstvo zbog ogromnih dugova.

Nekoliko dana posle nestanka Duška Kostića, na adresu supruge Nevenke, kao i kod njegovih roditelja u Leskovcu i žene s kojom je živio poslednje dane, stiglo je identično kratko pismo. Bez potpisa i pečata na kovertama, poruka je sadržala samo riječi: Mnogo vas volim, oprostite mi.