Manekenka Ceca Dimitrić, bivša supruga Duška Šarića, juče je među prvima došla u posjetu njegovom bratu Darku, koji je u petak kasno popodne, posle skoro osam godina, pušten iz pritvora u kome se nalazio od hapšenja 2014. godine, prenosi Kurir.

Da podsjetimo, Darku Šariću ukinut je pritvor i on je maricom iz pritvora u Beogradu prebačen u kuću svoje supruge Lane Popović na Dedinju. On će mjeru kućnog pritvora izdržavati u ovoj vili, uz elektronski nadzor sa nanogicom. Šarić kao i drugi pritvorenici na istoj mjeri ima pravo na svakodnevne, redovne šetnje od dva sata, ali izgleda da on juče nije iskoristio to pravo, pošto su njiegov porodični dom juče posjetili mnogi prijatelji i rodbina.