Darko Šarić, kome je ukinuta presuda za šverc kokaina, prekjuče je posle skoro osam godina pušten iz pritvora i proveo je prvu noć u porodičnom domu na Dedinju u Beogradu, gdje su ga dočekali supruga Lana, djeca, majka i sestra.

Šarić je u kućni pritvor sa nanogicom pušten odlukom Apelacionog suda, a maricom je prevezen u vilu svoje supruge Lane Popović. Podsjetimo, Šarić je bio osuđen na 15 godina zatvora zbog šverca 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike, ali je tu presudu ukinuo Vrhovni kasacioni sud. Izjašnjavanjem okrivljenih, krajem novembra završen je javni dio sednice Apelacionog suda, na kojoj su razmatrane žalbe tužilaštva i odbrane, a u nejavnom dijelu, biće donijeta odluka.

Darko je u petak kasno popodne maricom sproveden iz pritvora Specijalnog suda do vile u elitnom beogradskom naselju. Marica je ušla u garažu, tako da on nije viđen ispred kuće. Tamo su ga dočekali žena, djeca, kao i sestra i majka, a svi su bili vidno srećni što ga vide van zatvorskih zidina. Majka ga cijele večeri nije ispuštila iz zagrljaja - otkriva izvor Kurira blizak porodici Pljevljaka i dodaje da u vili Šarića u dnevnoj sobi stoji Darkova uramljena fotografija i to ona iz sudnice, na kojoj je nasmijan i pokazuje dva prsta, a na Instagramu je osvanula fotografija na kojoj se vidi kako Šarićeva djeca gledaju u očevu sliku.

Duško oslobođen za pranje novca

Duško Šarić oslobođen je pred Apelacionim sudom u Podgorici zajedno sa Jovicom Lončarem. Oni su bili optuženi za pranje 19.2 miliona eura, ali u presudi je navedeno da nije dokazano da novac potiče od šverca narkotika. Duško Šarić uhapšen je 16. novembra 2010. u Pljevljima nakon što su italijanske vlasti izdale nalog za njegovo hapšenje u međunarodnoj akciji „Loptice".

Ništa manju radost nije pokazao ni Darkov brat Duško, koji se sa suprugom nalazi u inostranstvu.

Ova odluka suda je bila neočekivana za Šariće, a u prilog tome govori i to što Duško trenutno nije tu. Međutim, Duškova supruga objavljivala je na Instagramu kako nazdravljaju koktelima na plaži. Gala žurka u Šarićevoj vili za sada je izostala - navodi izvor.

Balkanski ratnik

Podsjetimo, za Darka Šarića javnost je saznala 2009. kada je urugvajska policija zaplenila 2,8 tona kokaina na jahti "Maui", pod britanskom zastavom, u luci Santjago Vaskes kod Montevidea. Tada su uhapšeni Urugvajac i Srbin, koji su pokušali da kokain sa jahte prebace na prekookeanski brod, čija je destinacija bila Evropa.

Tovar je presretnut u okviru akcije "Balkanski ratnik" u kojoj su učestvovali DEA, BIA i policija Urugvaja. U isto vrijeme, beogradska policija hapsila je pripadnike Šarićeve grupe u Srbiji. U januaru 2010. za Darkom Šarićem raspisana je međunarodna potjernica - podseća izvor. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnice protiv Darka Šarića, zbog trgovine narkoticima i zbog pranja novca.

Biografija

Prvi put osuđen kao maloljetnik

Darko Šarić rođen je 21. oktobra 1970, a u mlađim danima je čak šest puta bio osuđivan presudama Opštinskog suda u Pljevljima zbog pet različitih krivičnih djela - ugrožavanje sigurnosti na radu iz nehata, uništenje aparata u rudnicima ili drugim građevinskim preduzećima, uništenje poslovnih i stambenih prostorija, pronevjeru i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Prvi put osuđivan još kao maloljetnik, a prvu kaznu od četiri godine zatvora dobio je 1994. godine. Prvi put je u javnosti pomenut 2007. godine kada je u garaži na Novom Beogradu nađeno 20 kilograma heroina. Posle akcije "Maja" u Italiji, jedan italijanski kriminalac ispričao je istražiteljima da postoji grupa sa Balkana koja prodaje kvalitetan kokain upakovan u šarene balone.