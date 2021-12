U Novom Sadu se juče odigrala višečasovna drama tokom koje je poznati jutjuber Danie Đukić pretio da će se ubiti.

Izvor: ATA Images/Dragan Gojić/PINK TV/Screenshot

On se zaključao u svom stanu u Ulici cara Dušana, povremeno izlazio na terasu, dobacivao policajcima i vatrogascima, a sve to je prenosio uživo na društvenim mrežama.

Niko od komšija nije hteo da stane pred kamere, ali su istakli za medije da su i dalje veoma zabrinuti i uznemireni zbog svega što se dešavalo tokom jučerašnjeg dana.

Mnogi se pitaju zbog čega je Daniel ovo uradio, kao i da li je bio psihički rastrojen. Privatni detektiv Uglješa Grgur navodi da se ne može reći da se radi o osobi koja je psihički poremećena. On smatra da je u pitanju više hir, kako bi Đukić skrenuo pažnju na sebe.

"Ne može se reći da se radi o psihički poremećenoj osobi, to je neki njegov hir, moguće pod dejstvom opijata, alkohola, ali verujem da je on hteo to da iscenira da bi bio u centru pažnje i da bi se pričalo o njemu", naveo je Grgur.

Danielovi pratioci su, takođe, mesecima unazad prometili kako objavljuje na društvenim mrežama čudne stvari, kao i da je to trebalo da bude signal da nešto nije u redu. Đukić je nakon desetočasovne drame bezbedno evakuisan iz stana, nakon čega je zbrinut na neuropsihijatriji Kliničkog centra Vojvodine.

Psihijatar Nebojša Baračkov je objasnio je kako lekari postupaju u ovakvim situacijama.

"Mi pokušavamo prvo lepim rečima da ga dovedemo do zdravstvene institucije, a ne odmah nasilno. To nam je poslednja linija odbrane, iza toga, nema dalje", ističe Baračkov.

Tokom dana su se za medije oglasili i Danielovi poznanici iz Apatina, gde je odrastao dok nije otišao na studije u Novi Sad. Oni su rekli kako je jutjuber navodno imao probleme sa kockom i zelenašima, kao i da je njegove dugove vraćao otac sve dok se nije ubio pre dve nedelje.