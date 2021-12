Dvije državljanke Srbije, starosti 24 i 18 godina, uhapšene su juče jer su u elitnom dijelu Madrida navodno pljačkale kuće bogataša iz kojih su odnosile dijamante, nakit i novac.

Izvor: Shutterstock

Darko Trifunović iz Instituta za nacionalnu bezbjednost Srbije povodom ovog slučaja kaže da postoji istorija kriminala u kome su učesnice žene.

Kao primjer, naveo je izvjesnu "madam" koja je prije nekoliko godina vodila jedan od najjačih lanaca prostitucije sa milionskim iznosima.

"Policija je prije nekoliko godina otkrila međunarodnu grupu i madam koja je vodila lanac prostitucije sa milionskim iznosima i dnevnik koji je nađen na Kopaoniku, tj. sveskom rada. Kad je policija otkrila, imali su šta i da vide, vidjeli da je to oktopus koji je dotakao vrhunske političare, ljude iz svijeta mafije i kriminala, i to ne samo sa ovih prostora, već je to mreža koja se proteže od Dubaija do Vankuvera",ispričao je Trifunović gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

Nakit, falsifikati, poslovi u kojima su potrebne finese i fokus, to je polje za djelovanje ljepšeg pola kaže Trifunović.

"Bave se prevarama sa nakitom ili čekovima, prirpoda im je dala da budu fokusiranije i da imaju veće finese. Žene su i povjerljivije od muškaraca. Žena može da trpi jači bol od muškarca, podnosi više i za razliku od muškaraca se ne hvale, a od žene je teže izvući podatak. Zastupljenost muškaraca u kriminalu je takva samo zato što ih češće otkriju", zaključio je Trifunović.