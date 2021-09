Kao bomba je nedavno odjeknula vijest o tome da je žena jednog poznatog pjevača najpoznatija madam u regionu i da ona tajno podvodi djevojke sa estrade sportistima i biznismenima, koji, zauzvrat, novcem i poklonima plaćaju za uživanje i diskreciju.

Izvor: Shutterstock

Ovo je bila samo jedna u nizu tema i afera koje je nedavno Kurir pokrenuo o elitnoj prostituciji. Iz godine u godinu taj spisak dama s javne scene koje se bave najstarijim zanatom se širi, ali se u javnosti malo govori o poznatim muškarcima koji se prostituišu, ali su i makroi, pa se bave i podvođenjem muškaraca drugim muškarcima i ženama.

Kako Kurir ekskluzivno otkriva, muška prostitucija uopšte ne zaostaje za ženskom.

Poznati makroi u ovom poslu su, navodno, jedan bivši učesnik nekoliko rijaliti programa, menadžer jednog noćnog kluba u Beogradu, a među onima koji odlično rade su jedan aktuelni učesnik rijalitija, ali i poznati voditelj. Svi oni imaju tačan sistem po kom funkcionišu, ali ono što im je svima zajedničko jeste što se reklamiraju pod lažnim imenima na poznatim aplikacijama za upoznavanje.

Kako prenosi Kurir, epicentar gej prostitucije je, kako navodi izvor, upoznat sa svim dešavanjima, u austrijskoj prijestonici. Tamo muškarci iz regiona masovno odlaze kako bi prodajući tijelo brzo i lako zaradili novac.

Jedan od najpoznatijih makroa i muških prostitutki koji je razradio šemu u Beču je učesnik nekoliko rijaliti programa. On je glavna između Srbije i Austrije, pa svoje drugove podvodi bogatim muškarcima i ženama. U estradnim krugovima se jasno zna ko su muške prostitutke i makroi, ali su oni zapostavljeni zbog toga što se akcenat stavlja na dame koje prodaju svoje tijelo za novac, a poznate su široj javnosti.

Pored njega, svoje tijelo za novac prodaje i jedan aktuelni učesnik rijalitija, koji je široj javnosti poznat i po tome što je slao lascivne fotografije i poruke jednom poznatom srpskom fudbaleru, na šta on nije obraćao pažnju. Fokus ovog rijaliti takmičara nisu isključivo bogati muškarci, pa svoje tijelo prodaje za simboličnih 50 do 100 eura za sat vremena druženja.

Daleko veću cijenu od njega ima i mladi voditelj. Pored toga što se i ovdje povremeno prostituiše sa strancima po luksuznim beogradskim hotelima, on to najčešće čini u Dubaiju. Klijenti su mu uglavnom bogati Arapi, koji zahtijevaju strogu diskreciju i za to voditelja plaćaju od 500 do 1.000 eura za noć, u zavisnosti od toga šta se od njega zahtijeva.

Da je muška prostitucija zastupljena u svim sferama i zanimanjima, pokazuje i slučaj jednog poznatog vlasnika beogradskog kluba, koji pored ugovaranja tezgi estradnjacima tajno radi kao makro. Naime, on ima razrađenu šemu po kojoj, kada mu dođu bogati gej muškarci iz inostranstva u klub, pokaže svoje klijente na Instagramu i nakon toga kontaktira sa njima. Oni se pojavljuju u vrlo kratkom roku u klubu, nakon čega završavaju u nekom od luksuznih beogradskih hotela, prenosi Kurir.



Jedan od rijetkih rijaliti učesnika koji je priznao da se bavio najstarijim zanatom je bio Milutin Radosavljević Mili. On je istakao da je bio žigolo, ali da to nije isto što i eskort.

- Velika je razlika između eskorta ili žigola. Žigolo je umjetnik! Nemojte da brukate moju profesiju - prokomentarisao je Mili.

Pored njega, i hrvatski glumac Zdenko Jelčić otvorio je svojevremeno dušu i otkrio da se jedno vrijeme u Parizu izdržavao kao muška sponzoruša.

- Bio sam sponzoruša, nekako mi je vulgarno reći - žigolo. Slobodan sam čovjek. Sa mnom možeš kako hoćeš, ali nećeš dokle hoćeš. Naravno da su se neke imućne gospođe brinule o meni, pa šta bi inače radile?! Dosadno im je. Muževi im zarađuju, u poslu su, odsutni. Tu je bolje ženi naći mladog Hercegovca nego ubiti se - otvoreno je ispričao glumac.