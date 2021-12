Džonić je počeo da se otvara komšinici i ispričao joj samo dan nakon nestanka detalje koji joj u početku nisu bili sumnjivi. Kasnije je sve povezala.

Izvor: facebook/Goran Džonic

Dan ili dva nakon nestanka tročlane porodice Đokić - Gorana (57), Gordane (56) i njihove ćerke Lidije, prvoosumnjičeni za ubistvo svojih rođaka je jednoj komšinici nagovestio šta je učinio.

"Došao je kod mene jednog jutra neposredno pošto se pojavila vijest da su Đokići nestali. Skuvala sam nam kafu, sjeli smo za sto i počeli da pričamo. Sjećam se jasno kao dan da je tada rekao: 'Jao šta se to napravi, ko je tako nešto mogao da uradi'", prisjeća se komšinica.

Prema riječima ove žene, nastavila je da ga sluša i tješi vjerujući da je jako pogođen zbog nestanka brata. A zatim je Džonić počeo da se otvara.

"Govorio mi je da je stalno pričao svom bratu Raši, tako je on zvao Gorana Đokića, da ne daje pare na kamatu, da će ga to koštati glave. Pričao je i o problemima koje je imao sa svojim ocem, ali i sa mlađim sinom Stefanom. Konkretno, tada je rekao da Stefan voli da popije, da pravi, kako je rekao, stalno neke zvrčke i da će zbog toga izgubiti posao", ispričala je ova žena.

Potom je otkrila i još jednu nevjerovatnu rečenicu koja joj u prvi mah nije zaparala uši.

"Rekao je tada: 'Imam i ja jedan problem, i to najveći, ali za to će se tek čuti. Ne znam kako će žena sve to da izdrži, nisam pametan'", prisjeća se.

Kada je ovo izgovorio Džonić se uhvatio za glavu i počeo da plače.

"Preblijedio je, a pogled mu se izgubio negdje u daljini. Nisam mogla ni da zamislim šta se krije iza tih reči i tih suza", navela je mještanka Moravca.

