U Crnoj Gori jutros se saobraća po suvim putevima, i vidljivost je djelimično smanjena u višim predjelima, saopšteno je iz Auto moto saveza Crne Gore.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Iz AMSCG vozače su savjetovali da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.

Na magistralnom putu Rožaje-Špiljani saobraćaj će biti obustavljen od osam do 11, od 13 sati 30 minuta do 16 sati i 30 minuta i od 21 sat do ponoći. Van tih termina saobraćaj je na mjestima radova regulisan semaforskom signalizacijom.

Magistralni putevi Mihailovica - Pljevlja i Pljevlja –Metaljka biće zatvoreni za saobraćaj od 12 do 16 sati zbog asfaltiranja.

Zbog izgradnje magistralnog puta Cetinje - Nikšić, saobraćaj na regionalnom putu Cetinje-Čevo biće obustavljen od devet do 11 i od 13 do 15 sati, a u ostalom periodu dolaziće povremeno do prekida ne dužih od 15 minuta.

Saobraćaj na magistralnom putu Mateševo - Kolašin zbog sanacije biće obustavljen za sve vrste vozila od deset do 14 sati.

Na magistralnom putu M-3 Danilovgrad – Podgorica zbog rekonstrukcije saobraća se jednom trakom naizmjenično na mjestima radova, a mogući su kraći zastoji, ne duži od 15 minuta.

Zbog radova na magistralnom putu M-4, dionica Podgorica-Tuzi, zatvorena je jedna traka bulevara.

Na putevima Ribarevine – Bijelo Polje – Barski most, Ribarevine – Berane – Rožaje – Špiljani, Berane –Andrijevica – Plav – Gusinje – Grnčar, Rožaje – Kula – Stubica i Most Zeleni – Vuča, doći će do promjene režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni od sedam do 19 sati.

Zbog rekonstrukcije glavnog cjevovoda na regionalnom putu R-18 Pljevlja-Gradac-Šula u ulici Oslobođenja doći će do potpune obustave saobraćaja za sve vrste vozila. Omogućeno je korišćenje alternativnog puta.

Saobraćaj na regionalnom putu Berane - Petnjica je zbog sanacije klizišta promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni uz povremene prekide ne duže od 30 minuta

Na prvoj dionici auto puta Podgorica-Mateševo zabranjen je prolaz za vrijeme radova.

Prolaz je jedino dozvoljen vozilima koja posjeduju propusnicu kompanije CRBC.