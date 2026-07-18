Turisti negoduju zbog odluke koja je stupila na snagu usred sezone, dok iz Komunalne policije poručuju da je cilj zaštita zelenih površina i uređeniji izgled grada.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

U parku ispod Titove vile u Herceg Novom postavljene su informativne table kojima se posjetioci upozoravaju na zabranu zadržavanja na zelenim površinama, kao i kretanja u kupaćem kostimu ili bez dijela odjeće, prenosi portal Dan.

Nova pravila izazvala su nezadovoljstvo dijela turista koji smatraju da je odluka trebalo da bude donijeta prije početka sezone, kako bi posjetioci bili ranije upoznati sa izmijenjenim režimom.

Dan prenosi da su pojedini turisti istakli da su iznenađeni novim pravilima, navodeći da su park koristili kao mjesto za odmor u hladu tokom vrelih dana.

Službenici Komunalne policije i inspekcijskog nadzora obišli su park i upoznavali građane sa novim odredbama. Kako navodi portal Dan, zabranjeno je zadržavanje, ležanje, postavljanje plažnog mobilijara, stolica, stolova za masažu, kao i roštiljanje na zelenim površinama.

Zamjenik načelnice Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora Darko Klasić kazao je da će se ubuduće strože kontrolisati poštovanje odluke, posebno u starom gradskom jezgru i gradskim ulicama.

Kako prenosi Dan, Klasić je naveo da je cilj odluke očuvanje ugroženih zelenih površina, posebno parka Titove vile, koji je prethodnih godina bio opterećen kamperskim i jednodnevnim turizmom.

On je dodao da će se pravila dosljedno sprovoditi, a da će osobe koje se ogluše o upozorenja nadležnih službi biti kažnjene sa 150 eura.