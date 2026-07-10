Apelovali su na posjetioce da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju zaštićenih područja poštujući pravila boravka u prirodi i vodeći računa kako o sopstvenoj, tako i o bezbjednosti drugih posjetilaca.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore saopštilo je da će povodom Dana državnosti Crne Gore, u ponedjeljak, 13. jula, ulaz u svih pet nacionalnih parkova -- Durmitor, Biogradsku goru, Skadarsko jezero, Lovćen i Prokletije - biti besplatan.

"Ovaj dan je lijepa prilika da provedete kvalitetno vrijeme sa porodicom i prijateljima i uživate u najljepšim predjelima nacionalnih parkova, pješačenju, planinarenju, vožnji bicikla, obilasku edukativnih i pješačkih staza, kao i da otkrijete nove lokalitete i doživite ljepotu zaštićenih područja iz drugačijeg ugla", saopšteno je iz JP NPCG.

Apelovali su na posjetioce da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju zaštićenih područja poštujući pravila boravka u prirodi i vodeći računa kako o sopstvenoj, tako i o bezbjednosti drugih posjetilaca.

"Važno je da ne uznemiravate biljni i životinjski svijet, da se krećete isključivo obilježenim i markiranim stazama, koristite odgovarajuću odjeću i obuću i ne ostavljate otpad iza sebe. Boravak u nacionalnim parkovima nije samo prilika za odmor i rekreaciju, već i za sticanje novih iskustava, upoznavanje prirodnih vrijednosti i lijepe doživljaje. Čuvajući prirodu, čuvamo najvrjedniji dio identiteta Crne Gore i nasljeđe koje ostavljamo budućim generacijama", saopšteno je.