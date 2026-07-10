Odluku je donio žiri u sastavu Trifun Savić, Suljo Mustafić, Novak Jauković, Mitar Rakčević, Andrija Radulović, Novica Đurić, Ćazim Muja.

Izvor: skupština.me

Sonja Tomović Šundić, Snežana Dragićević, Snežana Vuksanović i Nikola Vukčević dobitnici su Trinaestojulske nagrade.

Odluku je donio žiri u sastavu Trifun Savić, Suljo Mustafić, Novak Jauković, Mitar Rakčević, Andrija Radulović, Novica Đurić, Ćazim Muja.

Tomović Šundić, redovna profesorica Univerziteta Crne Gore, nagradu je dobila za djelo Kniževna antroplogija Danila Kiša. Dragićević i Vuksanović, doktorke bioloških nauka, nagradu su dobile za naučna dostignuća i naučni doprinos iz botanike u 2025. godini.

Vukčević, filmski reditelj i univerzitetski profesor, nagradu je dobio za međunarodnu promociju Crne Gore i percepciju filma Obraz u 2025. godini;

Odluka je donijeta tajnim glasanjem, između pet kandidata, gdje su osim laureata bili još i Ismet Hadžić, akademski slikar, i Darko Jovović, književnik i novinar.