Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović ocijenio je da je očuvanje nezavisnosti institucija kulture obaveza svakog ozbiljnog društva, prenosi Pobjeda, komentarišući polemiku koja se vodi povodom odluke Savjeta Biblioteke "Radosav Ljumović".
Kako prenosi Pobjeda, Mujović je kazao da Savjet biblioteke ima pravo da donosi odluke u okviru svojih nadležnosti, te da njegove članove ne treba unaprijed optuživati za loše namjere ili za navodni napad na državu.
„Konačna odluka mora korespondirati sa dominantnim stavom. I tako će biti“, poručio je Mujović.
Govoreći o cijelom slučaju, istakao je da odluke koje izazivaju veliku pažnju javnosti i mogu nositi snažne implikacije zahtijevaju dodatne konsultacije i uključivanje svih relevantnih aktera.
„Ipak, sve odluke koje talasaju javnost, koje mogu imati snažne implikacije, skrivene ili otvorene poruke, zahtijevaju široki dijalog, konsultacije i punu uključenost svih važnih instanci. Ne može se ovo lomiti preko koljena“, poručio je Mujović.
Kako prenosi Pobjeda, gradonačelnik smatra da i Marko Miljanov i Radosav Ljumović predstavljaju značajne vrijednosti crnogorskog društva.
„Vrijedni su nam i Marko Miljanov i Radosav Ljumović. Vrijedno nam je čojstvo i junaštvo, ali i antifašizam. Zato nema potrebe za povišenim tenzijama“, naveo je Mujović.
Na kraju je ponovio da će konačna odluka biti u skladu sa većinskim stavom javnosti.
„Konačna odluka mora korespondirati sa dominantnim stavom. I tako će biti“, poručio je Mujović.