Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović ocijenio je da je očuvanje nezavisnosti institucija kulture obaveza svakog ozbiljnog društva, prenosi Pobjeda, komentarišući polemiku koja se vodi povodom odluke Savjeta Biblioteke "Radosav Ljumović".

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako prenosi Pobjeda, Mujović je kazao da Savjet biblioteke ima pravo da donosi odluke u okviru svojih nadležnosti, te da njegove članove ne treba unaprijed optuživati za loše namjere ili za navodni napad na državu.

„Konačna odluka mora korespondirati sa dominantnim stavom. I tako će biti“, poručio je Mujović.

Govoreći o cijelom slučaju, istakao je da odluke koje izazivaju veliku pažnju javnosti i mogu nositi snažne implikacije zahtijevaju dodatne konsultacije i uključivanje svih relevantnih aktera.

„Ipak, sve odluke koje talasaju javnost, koje mogu imati snažne implikacije, skrivene ili otvorene poruke, zahtijevaju široki dijalog, konsultacije i punu uključenost svih važnih instanci. Ne može se ovo lomiti preko koljena“, poručio je Mujović.

Kako prenosi Pobjeda, gradonačelnik smatra da i Marko Miljanov i Radosav Ljumović predstavljaju značajne vrijednosti crnogorskog društva.

„Vrijedni su nam i Marko Miljanov i Radosav Ljumović. Vrijedno nam je čojstvo i junaštvo, ali i antifašizam. Zato nema potrebe za povišenim tenzijama“, naveo je Mujović.

Na kraju je ponovio da će konačna odluka biti u skladu sa većinskim stavom javnosti.

„Konačna odluka mora korespondirati sa dominantnim stavom. I tako će biti“, poručio je Mujović.