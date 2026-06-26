Izostanak plasmana u evropska takmičenja predstavlja veliki finansijski udarac za Budućnost, poručio je Mujović, navodeći da prošla sezona nije donijela ni sportski ni tržišni napredak.

Izvor: FK Budućnost

Gradonačelnik Podgorice, Saša Mujović, saopštio je da je klub preuzeo dug od 1,55 miliona eura, rekavši da je prošla sezona bila jedna od najlošijih u novijoj istoriji. Najavio je finansijsku konsolidaciju, smanjenje troškova, oslanjanje na domaće kadrove i povratak kluba podgoričkim korijenima, uz poruku da je cilj da Budućnost ponovo postane stabilan i konkurentan evropski klub.

"U istoriji ovog kluba bilo je i uspona i padova. Bilo je i velikih pobjeda, a bilo je teških poraza. Bilo je momenata kada je publika podržavala i pozdravljala poteze naših momaka u plavo-bijelom dresu. Bilo je momenata kada je bilo i negodovanja, naravno, ali kako god bilo i šta god se desilo i dešavalo, Budućnost je bila i ostala institucija sportska institucija ovoga grada i ove države. Situacija u kojoj se danas nalazi Fudbalski klub Budućnost ne možemo reći da je najteža u istoriji, ali možemo reći da je kompleksna i od toga se teško može pobjeći. Ja ću pokušati da navedem nekoliko ključnih stavki koje opterećuju rad ovoga kluba i čine nas pomalo nespokojnim, a opet u nadi da ćemo sve to prevazići. Prvo, iza nas je jedna jako loša sezona u smislu rezultata. Dakle, sezona 2025/2026 je bila nedopustivo loša za FK Budućnost. Zauzeli smo peto mjesto. Imali smo četrdeset osam bodova, znači prvak je imao sedamdeset dva boda. Nedopustivo za Budućnost. Dali smo svega trideset šest golova, a primili trideset pet golova. Ispali smo u osmini finala Kupa Crne Gore u sezoni, što bi se reklo dok je još trajala sezona kupanja od Dečića. Dakle, sportski rezultat jako loš", kazao je Mujović.

Izostanak plasmana u evropska takmičenja predstavlja veliki finansijski udarac za Budućnost, poručio je Mujović, navodeći da prošla sezona nije donijela ni sportski ni tržišni napredak. Istakao je da, osim Vukanića, gotovo nijedan igrač nije povećao svoju vrijednost na tržištu.

"U prošloj sezoni nismo podigli tržišnu vrijednost nijednog igrača. Mogu se desiti loše sezone, ali možda u toj lošoj sezoni imati igrača koji odskoči, koji se nametne, pa postane na tržištu interesantan drugim klubovima, pa tu od toga klub može da profitira. Osim možda Vukanića, koji je pokazao ponajviše u tom prošlogodišnjem sastavu i timu, mislim da je malo ko odskočio, a i znam da i Vukanić može puno bolje nego što je to bilo prošle godine. Finansijska situacija u klubu je loša i bila je jako loša na dan kada je novi upravni odbor stupio na funkciju, na dužnost. Dakle, mogu vam reći da je dug kluba krajem maja mjeseca bio milion i 550 hiljada eura. Dakle, milion i 550 hiljada eura smo morali na neki način vratiti, jer nam je svo vrijeme, prije svega stajao taj mač nad glavom da izgubimo evropsku licencu u naredne tri godine, što je bilo zaista fatalno i poražavajuće za Budućnost. Klub je opterećen. Sljedeći problem je da je klub opterećen jako velikim izdatcima za plate igrača i zaposlenih. Ja ću vam reći da je majska plata zaposlenih u klubu sa doprinosima iznosila 302 000 eura. Jako puno, nedopustivo puno za crnogorske uslove i za fudbalske prilike u kojima obitava Fudbalski klub Budućnost", dodaje Mujović.

Mujović je ocijenio da su ključne greške napravljene još u prošlogodišnjem ljetnjem prelaznom roku, kada očekivana pojačanja nisu opravdala očekivanja.

"Doveden je Strumić. Znate da je neslavno završio svoju karijeru u Podgorici. Dovedeni su i neki igrači za koje bih i sada rekao da su dobri i kvalitetni. Đuričković je doveden. To je igrač koji ima karijeru jako dobru. Kapiten je bio Sarajeva. Imamo Vušurovića koji je došao tada iz Mornara. Imali smo beka koji je došao iz Galicije Željezničara iz Sarajeva. Dakle, ljudi sa korektnom biografijom. Ali jednostavno nije se to nekako posložilo. Došlo je kasnije do ostavke trenera Ivana Brnovića. Slijedile su imenovanja trenera, jedni za drugim, tako da sve kada se crta podvuče situacija je jako loša bila i jednostavno zbog toga smo tu gdje jesmo danas", istakao je Mujović.

Budućnost okreće novu stranicu, uz fokus na domaće kadrove, podgoričke privrednike i smanjenje političkog uticaja u upravljanju klubom.

"Odlučili smo da okrenemo novi list. Ideja je da ovaj klub se vrati, rekao bih svojim korijenima, da se vrati Podgorici i da ovo bude jedna, prije svega lokalpatriotska priča. Mislim da im treba dati šansu da se pokažu i zbog toga smo insistirali da sportski sektor ostane nepromijenjen u odnosu na posljednja tri kola, da Srđan Radović dobije svoju šansu, da na čelo sportskog sektora dođe istinska sportska legenda ovoga kluba, kao što je to gospodin Dragoje Leković.

Odlučili smo da napravimo promjene u Upravnom odboru i da tu se šansa da privrednicima, dakle ljudima koji će donijeti novac, dakle, prosto da politiku odstranimo u maksimalno mogućem obimu i da jednostavno se šansa da pojedincima koji su spremni da ulože svoj novac, jer će naravno, čim ulažu novac imati takođe svoj interes da klub vode na najbolji mogući način. I to je bila čitava ideja. I kada smo birali sponzore i govorili o sponzorima, ideja je bila da ti sponzori budu lokalna podgorička preduzeća. Da ne dovodimo bilo koga sa strane."

O ponudi Bata Carevića...

"Ja ću vam reći vrlo otvoreno. Imali smo ponudu gospodina Carevića da on bude generalni sponzor i da sa prilično velikim sredstvima uđe u fudbalski klub Budućnost. Ja nisam razgovarao sa njim i možda sam se ogriješio prema tom čovjeku i pogriješio i možda nešto nedopustivo napravio, ali razmišljao sam upravo na način kako sam to maloprije rekao", kazao je Mujović.

Mujović je rekao da nije naišao na očekivanu podršku podgoričkih privrednika za uključivanje u rad kluba.

"Ja ću reći da ta priča sa Podgoričanima u Upravnom odboru prilično teško ide. Razgovarao sam sa brojnim uspješnim privrednicima glavnog grada i nije bilo interesovanja. Svima je ponuđeno mjesto u Upravnom odboru. Odziv je bio jako loš. Ne volim da na današnji dan pretvaram u politiku, ali moram reći i to treba znati. Da nije bilo velike podrške predsjednika Vlade gospodina Spajića, bojim se da danas ne bih mogao stajati pred vama, makar ne uzdignuta čela. Da nije bilo njegove podrške u smislu da nam obezbijedi sponzorstvo Aerodroma Crne Gore, Montefarma i drugih još nekih državnih preduzeća, teško bi isplivali iz ove finansijske krize o kojoj sam maloprije govorio", zaključio je Mujović.