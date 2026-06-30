Gradonačelnik dodatno ukazuje i na političku dimenziju problema, podsjećajući na ranije kritike na račun Vodovoda.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podaci o višegodišnjem otpisu milionskih potraživanja u Vodovodu Podgorica ponovo su otvorili pitanje načina upravljanja ovim gradskim preduzećem i odluka koje su donosile bivše gradske uprave. Gradonačelnik Saša Mujović ocijenio je da su takve informacije neprihvatljive i da zahtijevaju utvrđivanje odgovornosti, prenosi RTV Podgorica.

To što su prethodne upravljačke strukture u Glavnom gradu otpisale više od 18 miliona eura dugovanja podgoričkom Vodovodu, otvorili su ozbiljna pitanja o načinu upravljanja ovim preduzećem. Komentarišući podatke iznijete u emisiji „Referat“ na Televiziji Podgorica gradonačelnik Saša Mujović poručuje da se radi o informacijama koje ne mogu ostati bez odgovora i detaljnog objašnjenja ocjenjujući ih šokantnim.

„Mogu da kažem da je to bio šokantan podatak, da vi 18 miliona eura umjesto da uložite u investicije, u razvoj Vodovoda – da vi to nekome otpišete. Slušao sam pažljivo izlaganje, mislim da je gospodin Nišavić trebao da bude mnogo direktniji u tom izlaganju i da prozove jasno ljude kojima se to otpisivalo, jer sa ljudskog aspekta, možda ljudima koji su u nevolji, koji su u nuždi pa i da im otpišete dugovanja nije problem, ali onima koji pune bazene, koji zarad nekog sopstvenog luksuza zloupotrebljavaju resurse Glavnog grada i ove države, pa im još s to date i otpišete dugovanja – to je nedopustivo“, kazao je Mujović.

Gradonačelnik dodatno ukazuje i na političku dimenziju problema, podsjećajući na ranije kritike na račun Vodovoda.

„Znate, pogotovo iz redova DPS-a imali smo stalne optužbe na račun preduzeća Vodovoda, na račun dugova, na račun velikog broja zaposlenih i kao gradonačelnik nikad neću podržati, nikad neću reći da se ponosim na negativan rezultat poslovanja bilo kod gradskog preduzeća, ali želio bih da i ta partija i svi politički konstitueni na sceni imaju dozu objektivnosti i elementarne ljudske korektnosti, da ne kažem džentlmenstva“, navodi on.

Gradonačelnik dodatno ukazuje da je Vodovod godinama bio predmet političkih optužbi i rasprava, ali da se sada mora napraviti jasna razlika između političkih narativa i konkretnih odluka koje su ostavile posljedice na poslovanje preduzeća i javni interes.

„Ako ste učestvovali u nekom procesu ili jako uticali na neki proces i finalni rezultat poslovanja, bar imajte dozu saosjećanja i nemojte kritikovati ono za šta ste u velikoj mjeri i sami krivi“, dodaje on.

Mujović poručuje da, iako Vodovod pokazuje znake oporavka, period lošeg upravljanja ne smije ostati bez institucionalnog epiloga. Kako navodi, cilj nije osveta, već utvrđivanje odgovornosti.

„Vodovod ide putem oporavka, ali nikako ne smijemo zaboraviti kako se radilo u prethodnom periodu i smatram da ovakve stvari ako su već poznate i ako se zna ko je i šta je i kako radio nikako ne smiju da ostanu samo na praznoj priči, ovo treba da bude procesuirano, ne zarad osvete prema tim ljudima – nego zarad nauka svima nama, počevši od nas koji smo sada trenutno na vlasti – da se takve stvari više nikada ne ponove“, zaključio je Mujović.

Slučaj višegodišnjih otpisanih milionskih potraživanja u Vodovodu tako ostaje otvoreno pitanje odgovornosti bivših upravljačkih struktura, ali i test za institucije da pokažu da li će ovakve odluke dobiti svoj epilog ili ostati još jedan primjer neprocesuiranog lošeg upravljanja u javnim preduzećima.