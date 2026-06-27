Predlog zakona predviđa zaštitu od odmazde, privremene mjere, naknadu štete i novčane nagrade za prijavljivanje nepravilnosti

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Osobe koje prijave nepravilnosti u radnom okruženju mogle bi da dobiju znatno veću pravnu zaštitu, uključujući hitan sudski postupak, naknadu štete, privremene mjere i novčanu nagradu koja može iznositi od tri do pet odsto ostvarenih javnih prihoda ili trajno oduzete imovine, prenosi portal Vijesti.

Kako prenosi portal Vijesti, takva rješenja sadržana su u Predlogu zakona koji je Ministarstvo pravde dostavilo Vladi, uz prijedlog da se nakon utvrđivanja uputi Skupštini na usvajanje po hitnom postupku.

Prema predloženim rješenjima, status zviždača neće imati samo zaposleni u javnom i privatnom sektoru, već i samozaposleni, pripravnici, volonteri, članovi upravljačkih organa, vlasnici udjela, kao i osobe koje su informacije o nepravilnostima stekle tokom procesa zapošljavanja ili nakon prestanka radnog odnosa, prenosi portal Vijesti.

Predlog zakona omogućava da se prijave podnose poslodavcu ili direktno Agenciji za sprečavanje korupcije, a u određenim slučajevima i javnim objelodanjivanjem informacija. Poslodavci sa najmanje 20 zaposlenih bili bi u obavezi da odrede posebno lice ili organizacionu jedinicu za prijem i obradu prijava, dok bi zviždači morali biti obaviješteni o prijemu prijave u roku od sedam, a o ishodu postupka u roku od 45 dana.

Kako prenosi portal Vijesti, jedna od najvažnijih novina odnosi se na posebnu sudsku zaštitu. Zviždači bi, na osnovu potvrde Agencije za sprečavanje korupcije, mogli da pokrenu hitan sudski postupak radi zaštite svojih prava, traže zabranu štetnih radnji, uklanjanje posljedica, naknadu materijalne i nematerijalne štete, pa čak i objavljivanje presude u medijima o trošku tuženog.

Predlog zakona detaljno zabranjuje svaki oblik odmazde prema zviždačima, uključujući otkaz, suspenziju, uskraćivanje napredovanja, disciplinske postupke, stavljanje na „crnu listu“, ukidanje licenci ili druge mjere koje bi ih dovele u nepovoljan položaj, prenosi portal Vijesti.

Novina je i mogućnost novčane nagrade za zviždače čija prijava dovede do ostvarivanja javnih prihoda ili trajnog oduzimanja imovine u krivičnom postupku. U tim slučajevima nagrada bi iznosila od tri do pet odsto ostvarenih prihoda ili vrijednosti trajno oduzete imovine.

Kako prenosi portal Vijesti, za poslodavce i druga pravna lica koja ne budu postupala u skladu sa zakonom predviđene su novčane kazne od 1.000 do 40.000 eura, dok bi odgovorna lica mogla biti kažnjena sa do 4.000 eura, a fizička lica koja spriječe prijavljivanje nepravilnosti ili nanesu štetu zviždaču sa od 500 do 4.000 eura.