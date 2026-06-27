Iz Uprave za saobraćaj poručuju da su u toku zahtjevni radovi na izmještanju infrastrukture, dok se kompletna saobraćajnica očekuje u funkciji početkom naredne godine

Izvor: Glavni grad Podgorica

Radovi na drugoj fazi Bulevara Vojislavljevića u Podgorici odvijaju se planiranom dinamikom, a iz Uprave za saobraćaj očekuju da će kompletna saobraćajnica biti završena do kraja godine, prenosi RTV Podgorica.

Kako prenosi RTV Podgorica, trenutno se izvode radovi na uklanjanju asfalta, iskopima i postavljanju cijevi za fekalnu kanalizaciju. U Upravi za saobraćaj ističu da je riječ o jednoj od najzahtjevnijih faza projekta, jer je prije izgradnje bulevara neophodno izmjestiti postojeću vodovodnu, kanalizacionu i elektro infrastrukturu.

Iz Uprave očekuju da će tokom ljetnjih mjeseci radovi biti dodatno intenzivirani, kako bi druga faza do kraja građevinske sezone bila završena i asfaltirana, nakon čega slijedi izgradnja treće i završne dionice, prenosi RTV Podgorica.

Kako navode, Uprava za saobraćaj i Glavni grad svakodnevno koordiniraju aktivnosti kako bi se riješili imovinsko-pravni izazovi i obezbijedilo poštovanje ugovorenih rokova, prenosi RTV Podgorica.

Po završetku projekta, građani će dobiti moderan bulevar sa četiri saobraćajne trake, biciklističkim i pješačkim stazama, novom javnom rasvjetom i potpuno obnovljenom komunalnom infrastrukturom, što će značajno unaprijediti bezbjednost saobraćaja i kvalitet života stanovnika Zabjela.

Ukoliko radovi budu tekli predviđenom dinamikom, kompletan Bulevar Vojislavljevića biće završen do kraja godine, dok se njegovo potpuno puštanje u saobraćaj očekuje početkom naredne godine, prenosi RTV Podgorica.