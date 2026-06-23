Prof. dr Vučković trenutno obavlja funkciju prodekanke za nastavu Filozofskog fakulteta, a na mjestu dekanke naslijediće prof. dr Tatjanu Novović, kojoj ističe mandat.

Izvor: UCG

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore imenovao je danas prof. dr Dijanu Vučković za novu dekanku Filozofskog fakulteta UCG za mandatni period 2026–2029. godine. Na istoj sjednici, prof. dr Tatijana Dlabač imenovana je za dekanku Pomorskog fakulteta Kotor u drugom trogodišnjem mandatu.

Na sjednici Upravnog odbora, održanoj u Bijelom Polju, kojom je predsjedavao prof. dr Milivoje Radović, prof. dr Vučković izabrana je na predlog Vijeća Filozofskog fakulteta UCG, uz pozitivno mišljenje rektora UCG prof. dr Vladimira Božovića, imajući u vidu njene bio-bibliografske reference i dostavljeni Program razvoja Filozofskog fakulteta.

Prof. dr Vučković trenutno obavlja funkciju prodekanke za nastavu Filozofskog fakulteta, a na mjestu dekanke naslijediće prof. dr Tatjanu Novović, kojoj ističe mandat.

Prof. dr Vučković redovna je profesorica Filozofskog fakulteta UCG, aktuelna prodekanka za nastavu i istaknuta naučnica u oblasti metodike nastave, sa bogatim iskustvom u nastavnom, naučnoistraživačkom i rukovodećem radu. Objavila je više od 80 naučnih i stručnih radova, učestvovala na brojnim konferencijama i u više od 20 nacionalnih i međunarodnih projekata, uključujući Erasmus i IPA projekte. Dobitnica je priznanja Univerziteta Crne Gore za doprinos razvoju naučnoistraživačkog rada i međunarodnom pozicioniranju UCG za 2020. godinu.

Prof. dr Tatjana Dlabač imenovana je za dekanicu Pomorskog fakulteta Kotor u drugom mandatu, za period 2026–2029. godine, na predlog Vijeća fakulteta koje je jednoglasno podržalo njenu kandidaturu i Program razvoja, uz prethodno pozitivno mišljenje rektora Univerziteta Crne Gore. Njen program predviđa dalje unapređenje nastavnog procesa, razvoj naučnoistraživačke djelatnosti, jačanje međunarodne saradnje i modernizaciju resursa Fakulteta.

Kako prof. dr Edinu Jašaroviću, dekanu Fakulteta dramskih umjetnosti, mandat ističe 21. jula 2026. godine, a u postupcima izbora novog dekana nije bilo prijavljenih kandidata, Upravni odbor je, u skladu sa Statutom Univerziteta Crne Gore i na predlog rektora Božovića, odredio prof. dr Jašarovića za vršioca funkcije dekana, najduže na period od šest mjeseci, radi obezbjeđenja kontinuiteta u rukovođenju Fakultetom.

Pored kadrovskih pitanja, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore razmatrao je i druge teme od značaja za funkcionisanje i razvoj Univerziteta.

Posjeta Bijelom Polju dio je kontinuiranih aktivnosti Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore usmjerenih na bolje razumijevanje potreba organizacionih jedinica.