Nekoliko stotina lovaca okupilo se u Nikšiću tvrdeći da predloženi zakon ugrožava njihova prava, tradiciju i način života

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nekoliko stotina lovaca iz više crnogorskih gradova okupilo se danas ispred doma Lovačkog društva „Dr Zoran Kesler“ u Nikšiću kako bi izrazili protivljenje Nacrtu zakona o oružju i municiji, prenosi Pobjeda.

Na skup su stigli lovci iz Nikšića, Pljevalja, Šavnika, Banjana, Vilusa i drugih krajeva Crne Gore, poručujući da predloženi zakon ne smije biti usvojen u sadašnjem obliku.

Predsjednik nikšićkog lovačkog društva Milan Vujović kazao je da se lovci ne mogu poistovjećivati sa kriminalcima i ubicama, kako, prema njegovim riječima, proizilazi iz pojedinih odredbi zakona.

„Mi smo lojalni građani ove države, poštujemo propise i tražimo samo da zakon ne bude rigorozniji od onih koji važe u evropskim zemljama. Vjerujem da ni vlast ni opozicija neće podržati ovakvo rješenje“, poručio je Vujović.

Predstavnici lovačkih društava istakli su da među lovcima ima studenata, intelektualaca, radnika i poljoprivrednika, te da se radi o zajednici koja broji hiljade članova širom Crne Gore.

Bivši predsjednik LD „Dr Zoran Kesler“ Novak Radulović ocijenio je da su pojedina predložena rješenja neprihvatljiva, posebno ona koja se odnose na kontrole i izdavanje ljekarskih uvjerenja.

„Ne mogu nas ponižavati i ne može svaki policajac kad god poželi da ulazi u naše kuće. Neprihvatljivo je i da se ljekarska uvjerenja izdaju samo u nekoliko centara u državi. Takva rješenja nijesu ni praktična ni razumna“, kazao je Radulović.

Slične poruke poslali su i predstavnici lovačkih društava iz Šavnika i Pljevalja, navodeći da novi zakon mora biti usklađen sa evropskom praksom i potrebama građana.

Sekretar LD „Dr Zoran Kesler“ Boško Nikčević rekao je da lovci već duže vrijeme upozoravaju na sporne odredbe zakona i tvrdi da se pojedinim građanima odbijaju zahtjevi za oružne listove zbog prekršaja starih više decenija.

Predsjednik Skupštine društva Zoran Mićunović ocijenio je da zakon ne može biti usvojen mimo volje građana, navodeći da su lovci već prikupili oko 9.000 potpisa podrške za pokretanje inicijative za novo zakonsko rješenje.

Okupljeni su poručili da će nastaviti borbu protiv predloženog zakona i pozvali poslanike da prije glasanja uzmu u obzir stavove lovačke zajednice i građana koji se protive pojedinim odredbama nacrta.