Bivši italijanski senator je opisao jednu situaciju sa zajedničkog odmora Vladimira Putina i Silvija Berluskonija.

"Vladimir Putin i Silvio Berluskoni su svojevremeno bili su zajedno na odmoru. Kasnije mi je Berluskoni rekao da mu je na tom odmoru Putin poklonio srce koje je izvadio ubijenom jelenu", rekao je u intervjuu Fabricio Čičito, bivši senator iz partije Forca Italia i bliski saradnik pokojnog italijanskog premijera Silvija. Govorio je za italijanski list Korijere dijela Sera.

Opisani događaj dogodio se 2013. godine kada je Berluskoni bio Putinov gost u Rusiji, o čemu se ranije spekulisalo u italijanskim medijima jer je bivši italijanski premijer, vlasnik Milana, medijski magnat, veoma cijenio ruskog predsjednika i blisku vezu između njih dvojice. Poštovali su se 20 godina i ta bliskost nije prestala sve do Berluskonijeve smrti. Međutim, taj događaj je bio jedan od primera zbog kojih je Berluskoni posumnjao u Putina.

"Vladimir je pokazao nasilnu narav kakvu nisam mogao da zamislim u tako dobrom i razumnom čovjeku", rekao je tada Silvio Berluskoni kolegama. Zatim je događaj detaljnije opisan. "Putin mi je rekao: 'Silvio, idemo u lov'. Pomislio sam: 'Lov? Nikada nisam pipnuo pušku.' Ali on je insistirao, pa sam krenuo za njim. Kada smo stigli u šumu, dao mi je pušku. Uznemirio sam se. Dok smo išli kroz sneg, video je dva jelena i pokazao mi je da jednog: 'To je za tebe. pucaj.' Dao sam mu do znanja da ni pod pretnjom smrću neću pucati. Zatim je on oba jelena upucao i ubio. Zadovoljno me je pogledao: 'Danas ću vam ponuditi izvanrednu hranu'

Spustio se niz padinu prema životinjama, s nožem u ruci. On je raskomadao životinju i izvadio joj srce. Onda je dao jednom čovjeku iz pratnje da donese drveni poslužavnik, dao mi ga i stavio ono parče krvavog mesa na vrh: 'Biće to sjajno jelo'. Imao sam moždani udar. Sakrio sam se iza drveta i povratio." Tišina posle priče trajala je nekoliko, beskrajnih sekundi. Sve dok Berluskoni nije prokomentarisao: "Možda je to samo lovačka navika", prisetio se Čičito reči svog bivšeg šefa i nastavio:

"Putin je prevario Berluskonija, koji je mislio da ima uticaj na njega jer je mislio da ga je tenkovima sprečio da uđe u Gruziju. Ali kada je došla invazija na Ukrajinu, shvatio je da on nije taj koji ima stvarni uticaj. Bio je krajnje razočaran tim potezom, iako nije podnosio Zelenskog. Čak i da je bio ljut na Zelenskog, kojeg je definisao kao 'glumca megalomana opasnog po sebe i druge'", kaže Cičito, rekavši da Berluskoni nije ni imao ništa protiv da Putin "zameni Zelenskog nekim drugim". Zanimljivo je da su zapadni lideri, uključujući Berluskonija, veoma dobro znali od čega je napravljen Vladimir Putin i kako se danas može voditi politika, što je on obilato koristio.

"Berluskoni je potpuno promašio Putinovu kulturnu pozadinu, koja je kao referentne tačke imala Petra Velikog, Ivana Groznog i Josifa Staljina. Svaki od ovih likova imao je veoma jaku autoritarnu komponentu. Imao sam privilegiju da upoznam najvećeg italijanskog slavistu, Vitorija Stradu, koji mi je unapred objasnio kompleksnost ruskog predsednika i njegov ideološki pristup. Putin je prvi shvatio da se politika može voditi preko interneta i prodreti u sistem liberalnih demokratija, koje on prezire, da njime manipuliše. Preko interneta je podržao Bregzit, separatistički referendum u Kataloniji, predizbornu kampanju Donalda Trampa i na kraju pokret protiv vakcinacije. Njegov cilj je uvek bio da destabilizuje Zapad. Ali Berluskoni je prećutao neka pitanja. Kao premijer, bio je zainteresovan da završi svoju političku operaciju", rekao je bivši italijanski senator.