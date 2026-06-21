Ljetnja dugodnevica donosi više od 15 sati dnevne svjetlosti, zvaničan početak kalendarskog ljeta i postepeni ulazak u najtopliji dio godine.

Izvor: MONDO/Katarina Drašković

Danas u 10.24 časova zvanično počinje kalendarsko ljeto, čime se i astronomski završava proljeće na sjevernoj hemisferi. Sa početkom ljeta dolazi i ljetnja dugodnevica, odnosno najduži dan u godini, koja donosi više od 15 sati dnevne svjetlosti.

Iako su visoke temperature već obilježile drugu polovinu juna, ovaj datum predstavlja zvaničan početak najtoplijeg godišnjeg doba, koje će trajati do 23. septembra 2026. godine, kada počinje jesen. Ljeto će ove godine trajati ukupno 93 dana, 15 sati i 40 minuta, što ga čini najdužim godišnjim dobom u 2026. godini.