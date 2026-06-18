Manji broj mjesta planiran je na Tehnološkom fakultetu - 70, Arhitektonskom - 50, Fakultetu likovnih umjetnosti - 48, Fakultetu dramskih umjetnosti - 35 i Muzičkoj akademiji - 31.

Izvor: MONDO/Anđela Vukčević

Vlada Crne Gore dala je danas zeleno svjetlo na Predlog odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026/2027. godinu koji se finansiraju iz državnog budžeta, pa će konkurs najvjerovatnije biti raspisan tokom naredne semice, saznaju “Vijesti” nezvanično.

Konkursom će biti oglašeno 3.159 mjesta za brucoše - najviše na Elektrotehničkom (330), Filozofskom (325) i Ekonomskom fakultetu (310). Na Prirodno-matematičkom fakultetu planiran je upis 250 studenata, na Pravnom 240, a na Filološkom fakultetu 230. Pomorski fakultet moći će da upiše 220 brucoša, dok je za Medicinski predviđeno 195 mjesta. Biotehnički će primiti 155 novih studenata, a Mašinski fakultet i Fakultet za turizam i hotelijerstvo 150. Na Fakultetu političkih nauka predviđeno je 140 mjesta, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje 120, a na Građevinskom fakultetu 110.

Manji broj mjesta planiran je na Tehnološkom fakultetu - 70, Arhitektonskom - 50, Fakultetu likovnih umjetnosti - 48, Fakultetu dramskih umjetnosti - 35 i Muzičkoj akademiji - 31.

Tehnološki fakultet akreditovao je nove studijske programe, pa će oglasiti 30 brucoša na Prehrambenom i bioprocesnom inženjerstvu, a po 20 na programima Životna sredina i održivi razvoj i Tehnološko inženjerstvo.

Na Filozofskom fakultetu, za novi program Specijalna edukacija i rehabilitacija predviđeno je 30 mjesta.