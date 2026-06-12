Riječ je o helikopterima iz narudžbe njemačkog Bundsvera (oružanih snaga) o kome je ugovor sa "Erbas helikoptersom" sklopljen sredinom decembra prošle godine za ukupno 62 helikoptera, plus još 20 letjelica u opciji.

Izvor: Ministarstvo odbrane

Ministri odbrane Crne Gore Dragan Krapović i Njemačke Boris Pistorijus potpisali su danas na vazduhoplovnom sajmu ILA u Berlinu, "Government-to Governtment" sporazum između vlada dviju država, a po kome će Crna Gora kupiti četiri nova višenamjenska helikoptera tipa H-145M proizvođača "Erbas helikopters" za potrebe Vazduhoplovstva Vojske Crne Gore (VCG).

Riječ je o helikopterima iz narudžbe njemačkog Bundsvera (oružanih snaga) o kome je ugovor sa "Erbas helikoptersom" sklopljen sredinom decembra prošle godine za ukupno 62 helikoptera, plus još 20 letjelica u opciji.

U međuvrremenu su iskorišćene i opcije, tako da će cijela narudžba iznositi 82 helikoptera ukupne vrijednosti preko 930 miliona eura.

Isporuka svih letjelica iz ovog kontingenta počinje 2027. godine i trajaće dvije godine.

Crna Gora će priključivanjem njemačkoj porudžbini od "Erbasa" dobiti povoljniju cijenu za četiri nove letjelice koje će ući u sastav Vazduhoplovstva VCG, ali i sigurniji i efikasniji sistem logistilke podrške u smislu servisiranja ovih helikoptera i isporuke rezervnih djelova za njih.

"Erbasov" višenamjenski helikopter tipa H-145M namijenjen je za prevoženje do deset osoba a u borbenoj varijanti i koristi se za vazduhoplovnu vatrenu podršku, osmatranje i izviđanje terena, kao i za desantiranje specijalnih snaga.

Helikopter je opremljen optoelektronskim i napadno-navigacijskim sistemima posljednje generacije koji mu omogućavaju izvršavanje zadataka u svim meteo-uslovima, danju i noću.

Ovaj dvomotorni helikopter postiže maksimalnu brzinu od 278 kilometara na čas, maksimalna operativna visina leta je 6.000 metara, dolet 630 kilometara, a nosivost je 3.800 kilograma.

Helikoptere tipa H-145M u naoružanju svojih armija ima više država među kojima i Sjedinjene Američke Države (SAD), a u susjedstvu ga koristi Vojska Srbije.