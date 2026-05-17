Dio prve faze Ulice Vojislavljevića pušten je u saobraćaj iako nisu riješeni svi imovinski sporovi.

Vozila od prije dva dana saobraćaju desnom stranom, od Ulice kralja Nikole do nekadašnje fabrike "19. decembar", uz nezavršene trotoare, kružni tok, i rasvjetu koja još nije priključena.

Ulica Vojislavljevića podijeljena je u tri faze - prva je od Ulice 4. jula do fabrike "19. decembar", druga je od fabrike do Ulice Ksenije Cicvarić, a treće od ove saobraćajnice do nikšićkog mosta. Eksproprijacija nepokretnosti je pokrenuta za prve dvije faze, dok za treću fazu Glavni grad još nije dostavio zahtjev.

Da na prvoj fazi nijesu riješeni svi imovinski sporovi za "Dan" je saopštio Marko Bulatović, direktor Uprave za nekretnine.

"Za prvu dionicu eksproprijacije Ulice Vojislavljevića ukupno je u radu bio 31 predmet. Dvadeset osam postupaka je u cjelosti riješeno i isplaćena je naknada. U jednom predmetu je dio zemljišta evidentiran kao uzurpacija, te će se postupak, u saradnji sa Glavnim gradom, okončati odvajanjem uzurpiranog dijela zemljišta, kako bi vlasniku nepokretnosti bila isplaćena naknada isključivo za dio koji je u njegovom vlasništvu. U drugom predmetu su upisana dva vlasnika, dok su se u međuvremenu pojavili i potencijalni nasljednici koji su pokrenuli sudski postupak radi utvrđivanja prava svojine, dok je u trećem predmetu izjavljena žalba, pa će on biti okončan nakon donošenja odluke nadležnog ministarstva " saopštio je Bulatović.

Bulatović kaže da je za drugu dionicu eksproprijacije Ulice Vojislavljevića u radu bilo 30 predmeta. Druga dionica obuhvata potez od fabrike "19. decembar" do Ulice Ksenije Cicvarić.

"Na ovoj dionici 25 postupaka je u cjelosti riješeno i isplaćena je naknada, a u tri predmeta održane su rasprave i očekuje se izjašnjenje sudskih vještaka. Dva predmeta su i dalje u toku, jer su na tim nepokretnostima upisane privremene mjere zabrane otuđenja i opterećenja, te će i oni biti riješeni u skladu sa zakonom. Dakle, možemo zaključiti da je za obje dionice, od ukupno 61 predmeta, okončano 53, dok će preostalih osam predmeta biti riješeno u najkraćem mogućem roku" navodi Bulatović.

U ovako ozbiljnom projektu, kako dodaje Bulatović, Upravi za nekretnine veoma je važan statistički podatak o stepenu riješenosti predmeta eksproprijacije, prenosi Dan.

" Kao što je poznato, jedan dio trase je već završen, a radovi na toj dionici ne bi mogli ni da započnu bez aktivnosti i angažovanja Uprave za nekretnine. Moramo istaći da je tokom postupaka bilo mnogo komentara i sugestija od strane vlasnika nepokretnosti u vezi sa utvrđenom visinom pravične naknade. Međutim, danas se može vidjeti da je ponuđena cijena bila realna i pravična, što potvrđuje činjenica da su je na kraju gotovo svi vlasnici prihvatili. Kada su u pitanju kapitalni projekti od državnog značaja, poznato je da je saradnja između državnih organa i lokalnih samouprava od izuzetne važnosti. Upravo se to pokazalo i kroz realizaciju ovog projekta. Posebnu zahvalnost dugujemo i vlasnicima nepokretnosti koji, svjesni činjenice da će realizacijom projekta vrijednost njihove imovine dodatno rasti, odgovorno pristupaju pozivima ovog organa i daju doprinos kvalitetnom i efikasnom okončanju postupaka " kazao je Bulatović.