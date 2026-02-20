Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine izdalo je resoru prosvjete, nauke i inovacija građevinsku dozvolu za gradnju škole u podgoričkom naselju City Kvart

Izvor: Vlada Crne Gore

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine izdalo je resoru prosvjete, nauke i inovacija građevinsku dozvolu za gradnju škole u podgoričkom naselju City Kvart, prenose Vijesti.

Prema tom dokumentu, gradnja mora da počne najkasnije dvije godine od dana izdavanja dozvole.

Budući školski objekat imaće 8.139 metara kvadratnih bruto razvijene građevinske površine (BRGP), odnosno podrum, prizemlje i dva sprata.

“Vijestima” je iz Ministarstva prosvjete rečeno da je procijenjena vrijednost radova sa opremanjem i uređivanjem oko 14 miliona eura.

“Predmetni projekat se finansira iz kredita Evropske investicione banke (EIB) - 51 odsto, iz donacije obezbijeđene kroz WBIF grant 30 odsto. Ostatak će biti finansiran iz državnog budžeta”, precizirali iz MPNI.

Osnovna škola je planirana na dvije katastarske parcele u zahvatu DUP-a “Radoje Dakić”

Škola je planirana na parceli površine 18.660 metara kvadrata. Idejno arhitektonsko rješenje budućeg objekta radio je zajednički tim iz Crne Gore i Mađarske, autora Mirka Popovića, Žakline Nježić i Zoltana Šramela. Njihovo rješenje pobijedilo je na međunarodnom konkursu za idejno arhitektonsko rješenje koje je raspisalo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Kad je u pitanju gradnja vrtića u istom naselju, iz MPNI ističu da je prethodne sedmice dobijena saglasnost na idejno rješenje.

“I započeta je izrada glavnog projekta. Još nije poznata projektantska vrijednost. Procijenjena vrijednost je šest miliona eura, a taj novac je obezbijeđen iz kredita CEB i granta WBIF, kao i državnog budžeta”, naglasili su.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović početkom godine je, u intervjuu “Vijestima” kazala da je MPNI u saradnji sa Ministarstvom javnih radova, u prethodnom periodu realizovalo čitav niz značajnih infrastrukturnih projekata u oblasti obrazovanja.

“Uloženo je više od 100 miliona eura u rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata na svim nivoima obrazovanja, od predškolskog do visokog, čime postepeno stvaramo uslove koji odgovaraju standardima savremenog obrazovnog sistema. Plan investicija u obrazovanje prepoznat je kao jedan od prioriteta i u okviru plana rasta, kojim su takođe predviđena sredstva za izgradnju novih objekata”, kazala je Jakšić Stojanović.

Govoreći o novim investicijama, istakla je izgradnju nove gimnazije u Podgorici, sportskih sala u Andrijevici i na Cetinju, nove škole na Starom aerodromu, nadogradnju OŠ “Vlado Milić” i izgradnju novog paviljona u okviru OŠ “Oktoih”, ali i izgradnju vrtića u Baru, u Podgorici (Stari aerodrom i Zlatica), Ulcinju, Bijelom Polju i Beranama.

“Osim ulaganja u objekte, u prethodnom periodu značajna sredstva usmjerena su i na opremanje: u IT opremu uloženo je više od sedam miliona eura, opremljene su EdTech laboratorije u preko 100 škola, nabavljen je novi namještaj i školska vozila. U narednom periodu planirana je nova nabavka IT opreme, kao i specijalizovane opreme za srednje stručne škole, kako bi se nastava dodatno približila realnom radnom okruženju i savremenim tehnološkim standardima. Uvjerena sam da je ulaganje u unapređenje kvaliteta obrazovne infrastrukture na svim nivoima neophodan preduslov za uspješnu reformu obrazovnog sistema koja je pred nama i da ćemo ispuniti ono što smo obećali na početku mandata, realizaciju najvećeg investicionog ciklusa u istoriji crnogorskog obrazovanja”, zaključila je Jakšić Stojanović.