Iz UP napominju da će prilikom izvođenja vježbe biti upotrijebljena manevarska municija i vježbovne šok bombe.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Uprava policija saopštila je da će u nedjelju u krugu Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici biti organizovana pokazna vježba Specijalne jedinice policije, Posebne jedinice policije i Grupe za protivdiverzionu zaštitu, te će od 9.30 do 11.00 časova nekoliko saobraćajnica biti zatvoreno.

“Navedenog datuma će za saobraćaj biti zatvoren dio Bulevara Revolucije od raskrsnice sa ulicom Ivana Vujoševića do raskrsnice sa ulicom Džona Džeksona, zatim most Union Bridge, ulica Džona Džeksona, kao i ulica Ivana Milutinovića od raskrsnice sa Bulevarom Revolucije do raskrsnice sa Bulevarom Svetog Petra Cetinjskog, u vremenskom periodu od 09.30 do 11.00 časova”, precizirali su.

Osim toga, kako dodaju, dio vježbe će se održati i u parku Petrovića u istom vremenskom periodu.

Pokazna vježba se izvodi u saradnji i koordinaciji sa Ambasadom SAD.

