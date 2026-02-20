Danas oblačno, kiša povremeno

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori danas će biti umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša ili pljusak praćen grmljavinom.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u ranim jutarnjim satima će još biti jakih i obilnijih padavina, a ponegdje moguće i kratkotrajne vremenske nepogode.

U višim planinskim predjelima na sjeveru i susnježica i snijeg, a krajem dana i tokom noći snijeg je moguć i u nižim predjelima.

Vjetar mjestimično umjeren do jak, uglavnom južni, poslijepodne u sjevernim, a krajem dana ili tokom noći i u ostalim predjelima u skretanju na sjeverni smjer.

Jutarnja temperatura vazduha od dva do 11, najviša dnevna od tri do 15 stepeni.