Izbor članova Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika treba da bude kvalifikovanom većinom, kao i da zaštitne garancije za sastav i način izbor Tužilačkog svajeta treba da bude na nivou ustavnih odredaba u skladu sa važećim zakonodavstvom

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Vlada je, na danas održanoj 114. sjednici kojom je predsjedavao premijer Milojko Spajić, utvrdila Prijedlog za promjenu Ustava Crne Gore.

Kako je saopšteno iz Vlade nakon sjednice, u dosadašnjem pregovaračkom procesu za članstvo u EU u odnosu na Pregovaračko poglavlje 23 Crna Gora je sprovela jednu ustavnu reformu usvajanjem Amandana od I do XVI na Ustav Crne Gore iz 2013. godine, kao i značajne zakonodavne reforme u dijelu organizacionog pravosudnog zakonodavstva.

- Takođe, značajne aktivnosti preduzete su na implementaciji ustavnog i zakonodavnog okvira, kao i u pogledu izgradnje institiucionalnog pravosudnog okvira zasnovanog na principima nezavisnosti i samostalnosti.

Na osnovu svih ovih aktivnosti, Zajednička pozicija EU usvojena u junu 2024. godine kojom se utvrđuje zatvaranje Poglavlja 23, zahtijevala je od Crne Gore da izmijeni svoj Ustav u vezi sa sastavom i postupkom imenovanja Sudskog savjeta i Tužilačkog savjeta u cilju njihovog funkcionisanja, i kao zahtjev koji je prenijet sa privremenih pokazatelja.

U pogledu sastava Sudskog savjeta, izmjenama se postiže da većinu treba da čine sudije koje su izabrane od strane svih sudija, da ministar pravde ne treba biti član Sudskog savjeta, a da članovi Sudskog savjeta koji nijesu sudije treba da budu izabrani na osnovu njihovih profesionalnih referenci i integriteta, na osnovu objektivnih i mjerljivih kriterijuma kako bi dali puni doprinost radu i ostvarivanju ustavnih i zakonskih nadležnosti Sudskog savjeta.

Takođe, i izbor članova Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika treba da bude kvalifikovanom većinom, kao i da zaštitne garancije za sastav i način izbora Tužilačkog savjeta treba da bude na nivou ustavnih odredaba u skladu sa važećim zakonodavstvom - ističe se u saopštenju.

Kako je naglašeno na sjednici, Vlada je uspostavljanje nezavisnog, profesionalnog i pouzdanog pravosuđa prepoznala kao strateški važno područje u daljem procesu evropskih integracija Crne Gore, jer se samo nezavisno pravosuđe može smatrati krajnjim i najvažnijim garantom demokratskog funkcionisanja institucija na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou i garantom pravne sigurnosti građana.

- S tim u vezi, Vlada je, shodno članu 165 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, zaključila da se povlači iz skupštinske procedure Prijedlog za promjenu Ustava Crne Gore od 17. aprila 2025. godine koji je dostavila Skupštini Crne Gore aktom broj 11-011/25-1301/5 od 28. maja 2025.

Kako Skupština nije završila pretres po tom Prijedlogu kojim je bila predložena promjena sastava Sudskog savjeta u pogledu članstva ministra pravde, a u međuvremenu su se u procesu evropske integracije otvorila pitanja koje se tiču potrebe da sastav Tužilačkog savjeta bude propisan u Ustavu, novim Prijedlogom su obuhvaćene obje teme - zaključuju iz Vlade.