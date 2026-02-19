Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati brojna naselja i ulice u više crnogorskih gradova, saopšteno je iz CEDIS-a.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Podgorica

-u terminu od 08 do 15 sati: Zgrade iza restorana Leonardo preko puta Tehničke Škole, Zgrade u Bulevaru Mitra Bakića preko puta Autobuske stanice, dio Donjih Kokota, Dio ulice Boška Buhe, Ulica Marka, Vlada Raičevića, Obodska, Aleksandra Prijića, Miloša Vuškovića,Ulica Franca Prešerna i Zagrebačka,dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara,dio Bera.

Danilovgrad

-u terminu od 08 do 17 sati: Dolovi komanski.

-u terminu od 08 do 15 sati: Potkraj Šaranovića.

-u terminu od 08 do 16 sati: Baloči,dio Baloča.

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati: Đinovići.

Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati:Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Ul. VI Crnogorske, Ul. Narodne Omladine, Široka Ulica, dio Dragovoljića,Vonjin Do,Ul. Baja Pivljanina.

-u terminu od 07 do 18 sati: Ul. Narodne Omladine, Ul. Đoka Banjanina, Samački Hotel, Ul. Žarka Zrenjanina,Ul. VI Crnogorske, Integralovo naselje, Rudo Polje,Ul. Beogradska, Ul. 18. Septembra.

-u terminu od 07 do 15 sati: Ul. Peka Pavlovića, Soliter, Ul. Nikca od Rovina, Ul. Nika Miljanića,Ul. Bistrička, Šišovik, dio Dragove Luke,Ul. Njegoševa, Ul. Novaka Ramova, Trg Slobode, Ul. Lazara Sočice, Ul. Ivana Milutinovića, Ul. Manastirska, Ul. Novice Cerovića, Ul. Pete Proleterske, Ul. Narodnih Heroja,Ul. Partizanski put, Ul. Put pored Bistrice, Ul. Krsta Kostića, Ul. Nikca od Rovina, dio Rastoka.

Plužine

-u terminu od 09 do 17 sati: Ul. Baja Pivljanina, Ul. Lazara Sočice, Rosulja, Nova bolnica, Zgrada CFSSI, Samački Hotel, Goransko, Šume, Sinjac, Pivski manastir, Dio Plužina (Bazen), Seoca, Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno.

Ulcinj

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Naselje Brajša, Gornji i Donji Rastiš, dio naselja Đerana iza Doma Zdravlja, antene T com-a i dio Ade kod restorana “Konoba kod Ranka”.

Bar

-u terminu od 09 do 13 sati: potrošači Opštine, Suda, Katastra, Komunapla policija i političke partije

-u terminu od 09 do 14 sati: potrošači u Jugoslovenskoj ulici.

-u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači na području Ahmetovog brijega, potrošači oko marketa “Bomaco”, Sustaš i dio potrošača u Ilinom (Mijović).

Tivat

-u terminu od 08 do 11 sati: Kaluđerovina.

Kotor

– u terminu od 09 do 09 :30 sati: Industrijska zona Grbalj, Radanovići, Sutvara, Jugodrvo, Livadice, Vranovići, Ljesevići, Bigova, Paprati, Šišići, Prijeradi, Pobrđe, Ukropci, Lukavci

-u terminu od 07 do 17 sati: Stari Grad- Parilo, Tabačina.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 13 sati:Brguli,Mirišta,Klinci,Žanjice,Mrkovi,Tići,Rovanac

-u terminu od 09 do 13 sati: Potrošači oko Kampova u Baošićima, Kamp Baošići, ispod kampova u Baošićima uz donji put.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Gračanica.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Šekular, dio sela Bubanje-naselje oko Crkve i zaseok Kačmor.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati:Sutivan.

-u terminu od 08 do 15 sati: Ravna rijeka, Majstorovina,Dobrakovo.

-u terminu od 09 do 16 sati: Čokrlije, Grubješići, Kičava, Mahala, Bijeli Potok, Krstače, Pavino Polje, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer,Zaton,Ivanje,Zaton – Klinac.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Đuđevina.

-u terminu od 08 do 17 sati:Bakovići, Radigojno, Hils, Ilinčić, Fak, Trebaljevo, Fabrika vode ‘Suza’, mHE ‘Bukovica’, želj. stanica ‘Trebaljevo’, Sjerogošte

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Babića polje, Donja Polja, Krasića strana, Javorje, Ckara, Čuklin,Feratovo polje,Gojakovići,Kooperacija.

Petnjica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: donji dio sela Vrbica-naselje oko škole i zasek Kraci, Vrševo i Azane,dio sela Savin Bor.

Plav

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Mjesni centar Murino, sela: Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica i dio sela Brezojevice.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kujevići.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, naveli su iz CEDIS-a.