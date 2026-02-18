Danas oblačno, do 15 stepeni
U južnim i centralnim predjelima Crne Gore danas će biti malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a najviša dnevna temperatura iznosiće 15 stepeni, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju
Na sjeveru je u jutarnjim i prijepodnevnim satima, uz povećanu oblačnost, moguća rijetka pojava slabog provijavanja snijega, dok se popodne očekuju sunčani intervali.
U jutarnjim satima sjeverni vjetar će oslabiti, tokom dana slab do umjeren i promjenljiv.
Jutarnja temperatura vazduha od minus sedam do sedam stepeni, najviša dnevna temperatura vazduha od nula do 15 stepeni.