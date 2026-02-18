Danas oblačno, do 15 stepeni

U južnim i centralnim predjelima Crne Gore danas će biti malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a najviša dnevna temperatura iznosiće 15 stepeni, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju

Na sjeveru je u jutarnjim i prijepodnevnim satima, uz povećanu oblačnost, moguća rijetka pojava slabog provijavanja snijega, dok se popodne očekuju sunčani intervali.