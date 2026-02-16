Danas će u Crnoj Gori biti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i tokom većeg dijela dana suvo.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vjetar će biti slab do umjeren, pretežno južni.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od -7 do 8 stepeni, a najviša dnevna od 1 do 15 stepeni.

U Podgorici će biti umjereno do znatno oblačno i tokom većeg dijela dana suvo. Krajem dana ili tokom noći očekuje se jače naoblačenje sa povremenom kišom. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 13 stepeni.