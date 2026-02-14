Ministarstvo u mjesec dana dvaput izmijenilo pravilnik, izbrisane brojne indikacije za ličnu invalidninu i dodatak za njegu i pomoć; traže hitno objašnjenje i vraćanje prava

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) izrazilo je ozbiljnu zabrinutost zbog načina na koji je Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije postupalo prilikom donošenja i naknadnih izmjena Pravilnika o bližim uslovima za ostvarivanje osnovnih materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite.

Kako navode, pravilnik je u roku od mjesec dana izmijenjen dva puta, što, kako ocjenjuju, predstavlja presedan koji narušava pravnu sigurnost i jednakost korisnika prava. Posebno ukazuju na to da su osobe s invaliditetom u periodu od 18. decembra 2025. do 16. januara 2026. mogle ostvariti pravo na ličnu invalidninu i dodatak za njegu i pomoć, dok nakon 16. januara osobe sa istim dijagnozama ta prava više ne mogu ostvariti.

UMHCG tvrdi da su iz nove verzije pravilnika izbrisane brojne medicinske indikacije i osnovi za ostvarivanje prava, te izražava sumnju da su izmjene rezultat političkih pritisaka i budžetskih kalkulacija. Navode i da se socio-ljekarske komisije ponovo ne sastaju, zbog čega korisnici mjesecima čekaju na rješavanje zahtjeva.

Prema njihovim podacima, pravilnik je prošao kompletnu proceduru i objavljen 18. decembra 2025. godine, uz saglasnost Ministarstva zdravlja i Sekretarijata za zakonodavstvo. Međutim, već 23. decembra Ministarstvo zdravlja je, kako tvrde, povuklo saglasnost i zatražilo izmjene, nakon čega je nova radna grupa u januaru ekspresno pripremila izmijenjeni tekst, koji je usvojen za svega nekoliko dana.

Iz UMHCG-a ocjenjuju da se radi o regresiji prava i upozoravaju da osobe s invaliditetom ne smiju biti „kolateralna šteta fiskalne politike“. Od nadležnih institucija zahtijevaju javno objašnjenje razloga za izmjene, objavljivanje kompletne dokumentacije, vraćanje izbrisanih indikacija, redovno zasijedanje komisija i obustavu donošenja podzakonskih akata bez konsultacija sa organizacijama osoba s invaliditetom.

Poručuju da će nastaviti da koriste pravne i javne mehanizme kako bi zaštitili prava korisnika sistema socijalne i dječje zaštite.