Intenzivnije padavine u popodnevnim satima

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Danas je u Crnoj Gori moguće jače naoblačenje koje će usloviti padavine. Intenzivnije padavine se očekuju u popodnevnim satima i tokom noći.

Kiša, mjestimično pljuskovi i grmljavina, a u višim predjelima na sjeveru i susnježica i snijeg. Ponegdje se očekuju umjerene do obilne količine padavina. Vjetar povremeno umjeren do jak, ponegdje tokom procesa na udare i veoma jak, južni.

Jutarnja temperatura vazduha od -2 do 10 stepeni, najviša dnevna temperatura vazduha od 4 do 16 stepeni.