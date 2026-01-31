Danas u Crnoj Gori pretežno suvo vrijeme sa smjenama oblaka i sunca.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori će danas prevladavati promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, a padavine se uglavnom ne očekuju.

Kako navode iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u sjevernim predjelima prijepodne se mogu pojaviti magla ili povećana niska oblačnost.

Vjetar će biti slab i promjenljivog smjera.

Jutarnje temperature kretat će se između minus dva i osam stepeni, dok će najviša dnevna vrijednost dostići od jedan do 14 stepeni Celzijusa.