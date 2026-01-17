Sanacija kvara očekuje se u skorijem roku, ali nije otklonjen u ugovorenim rokovima. Zbog toga će protiv firme FARMALAB d.o.o. Podgorica biti pokrenuti postupci za nadoknadu štete.

Izvor: MONDO/Draga Ivanović

Skener – CT aparat „Philips Incisive“ u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) ne radi od 15. decembra 2025. godine, saopšteno je portalu CdM iz ove zdravstvene ustanove. KCCG je, kako navode, postupio u skladu sa ugovorom o servisiranju medicinskih aparata kompanije Philips, potpisanim sa firmom FARMALAB d.o.o. Podgorica, te je ovlašćeni servis pravovremeno obaviješten o kvaru.

Sanacija kvara očekuje se u skorijem roku, ali nije otklonjen u ugovorenim rokovima. Zbog toga će protiv firme FARMALAB d.o.o. Podgorica biti pokrenuti postupci za nadoknadu štete.

U periodu od 15. decembra do danas bilo je planirano ukupno 840 CT pregleda. Iako je jedan aparat van funkcije, KCCG raspolaže dodatnim CT skenerom na kojem se obavljaju pregledi hitnih, hospitalizovanih i prioritetnih pacijenata. Nijedan pacijent kome je bio potreban hitan ili prioritetan pregled nije ostao bez usluge.

Dio pacijenata je, uz organizovan prevoz, upućen na pregled u Opštu bolnicu Bar. Ostali pacijenti čiji su pregledi bili ranije zakazani biće blagovremeno pozvani kada se aparat ponovo pusti u rad.

KCCG podsjeća da se, kada oba CT aparata rade, dnevno obavi između 90 i 120 pregleda. Zbog kvara, pacijenti su dodatno obaviješteni telefonom, ali se kod određenog broja pacijenata desilo da se nisu javljali na dostupne brojeve.