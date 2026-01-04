Ugovor je potpisan u aprilu 2023. godine na period od pet plus pet godina, bez prava jednostranog raskida, a predviđao je da „Montefarm“ zadrži svega 15 odsto prihoda od reklamnih aktivnosti u 56 državnih apoteka.

Tajni desetogodišnji ugovor koji je državna apotekarska ustanova „Montefarm“ potpisala sa privatnom firmom „Media marketing“, a kojim je privatniku pripalo 85 odsto prihoda od reklamiranja, predmet je postupka pred Privrednim sudom. Raskid ugovora traže obje strane, dok tužioci ispituju da li je u ovom poslu bilo elemenata korupcije.

Nova uprava „Montefarma“ pokrenula je tužbu radi utvrđivanja ništavosti ugovora, tvrdeći da je njime teško narušen javni interes, dok je privatna kompanija podnijela dvije tužbe – jednu za naknadu štete zbog izmakle dobiti, a drugu za predaju 50 LED displeja. Vrijednost spora procijenjena je na 800.000 eura.

Ugovor je potpisan u aprilu 2023. godine na period od pet plus pet godina, bez prava jednostranog raskida, a predviđao je da „Montefarm“ zadrži svega 15 odsto prihoda od reklamnih aktivnosti u 56 državnih apoteka. Ostatak prihoda išao bi privatnoj firmi, osnovanoj svega nekoliko mjeseci prije potpisivanja ugovora.

Specijalno policijsko odjeljenje ranije je izuzelo dokumentaciju iz „Montefarma“, a Specijalno državno tužilaštvo potvrdilo je da se preduzimaju mjere radi utvrđivanja eventualne krivične odgovornosti bivšeg rukovodstva ustanove.

Iz „Montefarma“ navode da je riječ o pravnom poslu koji je ekonomski i pravno štetan po državu, dok „Media marketing“ tvrdi da je ustanova prekršila ugovorne obaveze, uključujući i odredbe o povjerljivosti, te da nije redovno isplaćivala ugovorene naknade. Sudski postupak je u toku.