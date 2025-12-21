Novi Zakon o legalizaciji bespravnih objekata stupio je na snagu 14. avgusta, a njime je propisano da je upis u katastar prvi i obavezni korak u postupku legalizacije.

Rok za upis nelegalnih objekata u katastar biće produžen za još šest mjeseci, nakon što su se brojni građani žalili da nijesu uspjeli da pribave potrebnu dokumentaciju u zakonskom roku zbog preopterećenosti licenciranih geodetskih organizacija.

Kako su građani kazali, iz geodetskih firmi su dobijali obavještenja da su svi termini zauzeti, te da se jave naknadno. Iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopšteno je da će, imajući u vidu te probleme, rok najvjerovatnije biti produžen do avgusta naredne godine.

"Rok za podnošenje dokumentacije za upis nelegalnih objekata u katastar iznosi šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o legalizaciji bespravnih objekata, odnosno od 14. februara 2026. godine. Sam zakon ne definiše rok za predaju zahtjeva za legalizaciju, već isključivo za upis u katastar. Zajednica opština Crne Gore podnijela je inicijativu za produženje ovog roka, koju će ministarstvo, po svemu sudeći, prihvatiti u trajanju od dodatnih šest mjeseci", saopštili su iz resora.

Iz ministarstva navode da je u gotovo svim opštinama zabilježen rast broja zahtjeva za legalizaciju, ali da će precizni podaci biti poznati početkom 2026. godine, kada jedinice lokalne samouprave dostave zbirne izvještaje.

"Ministarstvo podatke o broju zahtjeva prikuplja na polugodišnjem nivou, a početkom januara imaćemo jasnu sliku o broju podnijetih zahtjeva i njihovoj raspodjeli po opštinama", saopšteno je iz tog resora.

Prema zakonu, postupak legalizacije objekata neto površine veće od 500 kvadratnih metara sprovodiće Uprava za legalizaciju bespravnih objekata, dok će lokalne samouprave biti nadležne za manje objekte.

"Cilj ovakve podjele nadležnosti je rasterećenje opština i efikasnije rješavanje predmeta, s obzirom na ograničene administrativne kapacitete na lokalnom nivou", poručuju iz ministarstva.

Ranije je najavljeno i da će država biti privremeno upisana kao vlasnik zemljišta na kojem su izgrađeni nelegalni objekti, sve dok vlasnik ne isplati pun iznos za otkup zemljišta. Otplata može trajati do 30 godina za objekte osnovnog stanovanja, odnosno do 10 godina za ostale objekte, nakon čega se omogućava konačan upis prava svojine.