Izgradnja i opremanje Univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici koštaće 313 miliona eura, a sredstva će biti obezbijeđena kreditnim zaduženjem, saopštio je Bojan Paunović, generalni direktor Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija, na sjednici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore. Tačan datum početka realizacije projekta još nije preciziran.

Odbor je juče usvojio predlog budžeta za zdravstvo, rad i socijalno staranje, bez primjedbi predstavnika potrošačkih jedinica. Poslanik Boris Mugoša kritikovao je planirani iznos, ističući da sredstva neće biti dovoljna za zadovoljenje svih potreba.

Za zdravstvo je planirano 10,6 miliona eura, dok Fond zdravstva dobija 487,1 milion. Kapitalni budžet za unapređenje zdravstvene infrastrukture i opremanje zdravstvenih ustanova iznosi 32 miliona eura, uz dodatnih 313 miliona za Univerzitetski klinički centar.

Državna sekretarka Ministarstva zdravlja, Slađana Perišić, naglasila je da je budžet uvećan za 15,84% u odnosu na 2025. godinu, između ostalog za digitalizaciju sistema, održavanje softvera i nabavku medicinske opreme. U toku su 20 projekata, dok je 10 projekata upućeno Ministarstvu javnih radova za raspisivanje tendera.

Vršilac dužnosti direktora Fonda za zdravstveno osiguranje, dr Aleksandar Ružić, istakao je da budžet jača stabilnost zdravstvenog sistema, dok direktor KCCG Aleksandar Radović napominje da su sredstva racionalno iskorišćena i da se očekuje povećanje dopunskih zdravstvenih usluga kroz dopunski rad, uz planirano uvećanje sredstava za plate i potrošni materijal.