Danas suvo, temperatura do 28 stepeni

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori danas će biti malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo.

Samo je na sjeveru moguća veoma rijetka pojava kratkotrajne kiše tokom popodneva.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar uglavnom slab, promjenljiv.

Jutarnja temperatura vazduha od šest do 19, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.

U Podgorici pretežno sunčano uz malu do umjerenu povremenu oblačnost. Vjetar slab, tokom dana uglavnom južni. Jutarnja temperatura vazduha oko 18, najviša dnevna oko 28 stepeni.