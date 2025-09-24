Danas promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Izvor: MONDO

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

Kako su saopštili iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, ponegdje je moguća i kratkotrajna kiša, uglavnom, u južnim i zapadnim predjelima. Vjetar je slab do umjeren južni i zapadni.

Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 20 do 29 stepeni.

U Podgorici će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura vazduha oko 19, najviša dnevna do 29 stepeni.