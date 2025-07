„Lokacija AND1 biće ustupljena Skupštini Crne Gore za promociju saradnje sa Evropskom unijom. Do decembra ćemo imati vrlo sređeni i reprezentativni objekat u tom dijelu“.

Odbornik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Klikovac kazao je da je Glavni grad bio zainteresovan da napuni svoj budžet, pa je tako došlo do ostvarenja 56 odsto prihoda u pola godine. Istakao je da su prihodi trebali da budu naplaćeni prethodne godine, ali se to nije desilo, jer je privatni sektor, kako tvrdi Klikovac, bio „usporavan“.

On je to kazao tokom odborničke rasprave o Polugodišnjem izvještaju o ukupno ostvarenim primicima i izvršenim izdacima, iskazanim u skladu sa organizacionom, funkcionalnom i ekonomskom klasifikacijom, pišu Vijesti.

„Imamo problem sa planom potrošnje Glavnog grada. Njemu je potreban rebalans budžeta, ili će se prenijeti više od 50 miliona eura u 2026. godinu. Samo se nadam da odbornici iz vlasti neće govoriti da je odličan budžet, jer smo prenijeli 50 miliona eura. Građani nisu dobili kvalitetnije usluge lokalne administracije i preduzeća“.

Izdaci su, kako rekao, realizovani u iznosu od 30 procenata. Kritikovao je i veliki broj floskula u obrazloženju polugodišnjeg izvještaja.

Stefan Ćulafić (DPS) rekao je da su izdaci samo 30 odsto na polovini godine i dodao da Grad neće potrošiti novac do kraja 2025. godine.

„Kada analiziramo, 2022. godina bila je mnogo efikasnija i bolja. Ovo ilustruje kakva se regresija događa i nastavlja. Ona nije nastala 2022, niti godinu prije... Sve što je nekad rađeno za mjesec ili dva, danas se realizuje za pola godine“.

Šef kluba Evropskog saveza Miloš Mašković istakao je da „ovaj dokument pokazuje da se ostvaruje sve ono što su ukazivali“. Tvrdi da je budžet nerealan, kao i da je usvojen sa zakašnjenjem zbog političke situacije.

Donacije su realizovane na svega 1,7 miliona, dok je prodaja imovine ostala na simboličnih 440.000 eura, odnoso pet odsto plana. Kada je riječ o kapitalnim ulaganjima, ona su realizovana sa tek 23 odsto plana. Subvencije za socijalne i privredne programe brinu. Kada je riječ o otplati dugova i sudskih sporova, svi znamo da Grad muči muku sa izdavanjima u tom smislu. Posebno mi je privukao pažnju podatak da je Glavni grad izdvojio 80.000 eura za naknadu štete po pitanju ujeda pasa lutalica“, rekao je opozicioni odbornik.

Mišljenja je da je rebalans budžet u najavi, istakavši da je loše što se „još ne zna gdje će se graditi kolektor za prečišćavanje otpadnih voda“.

Odbornik Preokreta Srđan Perić kazao je da troškovi veoma brzo rastu, apelujući na Grad da reaguje kako oni u budućnosti ne bi bili još veći.

Gradonačelnik Saša Mujović zahvalio se Klikovcu na "sjajnim porukama" koje je poslao direktoru Agencije Bajku Vučićeviću.

Vučićević se usaglasio sa tvrdnjom Klikovca da Agencija mora kadrovski ojačati.

Mirza Krnić ispred Pokreta Preokret istakao je da je plan Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice ambiciozan, ali je doveo u pitanje mogućnost njegove cjelokupne realizacije. Istakao je da to što Agencija vodi 300 sudskih sporova je velika odgovornost. Upitao je Vučićevića jesu li i kako su klasifikovani sporovi, kao i da je važno znati status svakog, prenose Vijesti.

Vučićević mu je replicirao da bi bilo nezahvalno prejudicirati o sudskim sporovima Agencije.

Klikovac je kazao da se postavlja pitanje kako se planiraju započeti projekti „ako znamo da sredstva neće biti dovljna za najave ili projekte koji su već počeli“. Prokomentarisao je da je veoma loše što se o Programu uređenja prostora Glavnog grada za ovu godinu raspravlja krajem jula.

„Najavljeno je da će se Bulevar Vojislavljevića raditi 12. maja. Iz Uprave za saobraćaj je ukazano Gradu da imovinsko-pravni odnosi nijesu završeni na toj trasi. Niti će biti završeni, u narednih pola godine, na cijeloj trasi. Imate tender koji se opet raspisao. Taj tender je dobila firma koja se bavi prodajom namještaja. Srećom, taj tender je poništen da se taj bulevar ne bi završio za deset godina“, rekao je.

Prema njegovim riječima, dokument je sličan onom koji je radio bivši direktor Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice Dragan Senić. Kako je rekao, realizacija kapitalnog budžeta Grada za pola godine je „svega 20 procenata“.

„Imate realizaciju projekata na jako niskom nivou. Mislim da je ovo dokument u kojem je sve pobrojano što se moglo pobrojati, a da je realizacija na samom terenu veoma slaba. Ovo je druga godina uzastopno da je takva realizacija“, istakao je Klikovac, apostrofirajući da je dokument veoma problematičan.

Gradonačelnik Saša Mujović rekao je da je kada je stupio na tu poziciju „nije zatekao med i mlijeko“ u gradu.

„Moja direktna komunikacija je bila sa čelnim čovjekom Uprave za saobraćaj i saznao sam da nijedan projekat nije počeo na način što je eksproprijacija sto procenata bila završena... Zamislite situaciju da sam natjerao ljude da rade po svaku cijenu. Zamislite da se desio scenario na bulevaru Jaz, pa da puknu neke cijevi. Zamislite da smo prekinuli kablove i ostavili naselje Zabjelo bez vode i struje... Radovi su započeti onda kada je bilo vrijeme. Nemam nikakvog skrivenog aduta...“, rekao je.

Tamara Crnogorčić (Pokret Evropa sad) poručila je Klikovcu da usaglasi stavove u vezi sa bivšim direktorom Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice Dragana Senića i utvrdi „da li je on loš ili dobar“.

Klikovac je replicirao da je Senić nekada „dobro zadovoljavao uslove i radove kod bivše gradonačelnice Olivere Injac“.

„Nemojte braniti gospođu Injac. Što se tiče ovog programa, vrlo kasno se usvaja. Avgust je, i mislim da to više nikad ne treba da se ponovi...“, rekao je.

Stefan Ćulafić (DPS) kazao je da se raspravlja o jednom od dva najvažnija dokumenta o kojima se može izjašnjavati na plenumu.

„Potpuno je druga slika kada se usvoji u maju, a druga kada to radite posljednjeg mogućeg dana. Sljedeća moguća prilika bi bila tamo negdje u septembru. Za to nema opravdanja. O ovome je trebalo da se raspravlja makar dva mjeseca unazad. Mislim da je uzročnik toga politička priprema terena. Ovaj plan je preambiciozan i nerealan. Do 13. juna 2027. godine, ako se 50 odsto ovoga realizuje to će biti strašna stvar za građane Podgorice“, prenose Vijesti.

Prema njegovim riječima, spora realizacija ključnih projekata koštaće dosta građane Podgorice.

Ksenija Aranitović, odbornica opozicionog DPS-a, kazala je da joj nije drago što eksproprijacija dijela trase Bulevara Vojislavljevića nije dovršena.

Mirjana Radulović (DPS) rekla je da život grada ne smije da stane, istakavši da nešto „što je trebalo da se donese u februaru ili martu, donosimo danas“.

„Radi se o zemljištima na kojima grad još nema izmjerene vlasničke odnose i nije izvršio eksproprijaciju. Objekti funkcionišu na privremenim septičkim jamama. Sličnu situaciju imamo, takođe, na Zabjelu iza bivše fabrike 'Titeks'. Na tom prostoru zgrade niču poput pečurki nakon kiše“.

Srđan Perić iz Pokreta Preokret zabrinut je što „aktuelna vlast ne vidi mnogo veze sa time kako se razvija glavni grad“. Apelovao je na „nehuman život zvan zgrada na zgradu“.

„Imamo problem prakse kada pojedinačni gest treba da riješi problem. U Sanacionom planu nema nešto što predviđa sprečavanje narušavanja prostora u budućnosti... Motiv požara može biti različit, ali odgovor na to je neprimjereno kratak“, ocijenio je Perić, dodajući da je za najveću brigu „to što je sanacioni plan mali“.

Miloš Mašković (Evropski savez) rekao je da je „ono što se desilo Mujoviću na Gorici sam zaslužio“. Poručio je odborniku Mitru Šušiću (NSD) da nije trebalo da ga brani.

„Ne bih se usudio da na taj način komentarišem dio građana koji su izrazili svoje nezadovoljstvo“.

Šefica kluba odbornika PES-a Anđela Mićović poručila je Maškoviću „ko je on da univerzitetskom profesoru, intelektualcu, porodičnom čovjeku poručuje da je fašista“.

„Imate li osjećaj makar političke sramote. Vi ste mlad čovjek, student... Vi ovakvom radnjom skrnavite ulogu studenta“, ocijenila je ona.

Mašković joj je odgovorio da je naučila ono što joj je napisano, dodajući da nema potrebe da od „gospodina Mujovića pravi još veću žrtvu“.

Mujović je rekao da su Mašković i član Evropskog saveza Miloš Đuričković zviždali na Gorici.

„Ipak ja Vam želim, iako nijeste dostojni odgovora, podršku. To zlo i mržnja koje žive u vama će vas pojesti. Mlad ste čovjek, ne dozvolite to...“, izjavio je.

Mašković mu je poručio da je „na najgori mogući način uvrijedio funkciju gradonačelnika“.

„Sramota me je što ste gradonačelnik. Pokazali ste kako jedan univerzitetski profesor ne bi smio da se ponaša“.

Đuričković je rekao da mu nije jasno zbog čega je gradonačelnik „kivan“ na Evropski savez.

„Poruka je bila da nećete toga dana govoriti na Gorici. I govorio sam Vam nema govora. To sam Vam poručio ja i građani koji su se okupili tog dana na Gorici. Poruka tog dana bila je vrlo jednostavna i shvatljiva. Doživjeli ste je kao ličnu uvredu. Meni je žao što nijeste sjeli i razmisli zašto su Vam ljudi poslali tu poruku. Oni je nijesu Vama lično, već simbolu jedne politike u Podgorici. A ta politika ćuti na Trinaestojulsku nagradu....“.

Mujović je rekao da ignorisao upozorenja da se ne pojavljuje kod Spomenika Partizanu borcu na Gorici i ne pokuša da održi govor. Rekao je da bi činom poslušnosti „bacio sve u vodu što je postigao“, prenose Vijesti.

Odbornik Preokreta Mirza Krnić istakao je da će rešavanje imovinsko-pravih Grad koštati 82 miliona eura i dodao da se ta cifra odnosi na projekte „koji će tek da se rade“.

„Podgorica se širi, a nema sanacionog plana i vizije. Bez toga i buduće generacije će plaćati eksproprijaciju... Fali nam vizija kvaliteta života. Fale nam široki bulevari, kao i parkovi“, izjavio je Krnić.

Perić je pitao Mujovića i predsjednicu lokalnog parlamenta Jelenu Borovinić Bojović kako komentarišu to što je trenutnoj vlasti u gradu skraćen mandat za godinu i po dana.

„Lokalna samouprava je ignorisana u potpunosti. Državna vlast nema pravo da uskrati ono na šta mi imamo pravo. Bez obzira na to što je to dogovor političke većine. Imamo skraćenje ovog saziva, a mi ništa o tome nijesmo odlučivali“.

Glasovima 67 poslanika Skupštine Crne Gore "za", prije nekoliko dana, usvojen je predlog da lokalni izbori u svim gradovima budu u jednom danu - 13. juna 2027. godine.

Borovinić Bojović je rekla da odbornicima većine „nije interes da se mandat skraćuje“.„Ovdje se radilo o višem cilju. Radilo se o nekom upodobljavanju sa zakonskim procedurama... Imali smo određene konsultacije, ali samo na nivou zajednice opština...“, rekla je ona, dodajući „da je ovdje u pitanju jedan viši cilj kada je u pitanju država globalno“.

Sjednici Skupštine Glavnog grada, kako je kazala predsjednica lokalnog parlamenta Jelena Borovinić Bojović, nijesu prisustvovali odbornici Pokreta za Podgoricu – Miloš Krstić, Ranka Otašević i Dragutin Vučinić.

Mujović je kazao da odbornici moraju što prije odlučiti davanju imena predškolskoj ustanovi po Sofiji Klikovac, a ako to ne urade prije septembra, apostrofirao je, ona neće moći početi sa radom.

„Ako možemo uvažiti taj javni interes. Da ga sad stavimo u prvi plan. Alternativna opcija bi bila da imamo dvije sjednice u avgustu i da ova tačka dnevnog reda bude usvojena, a sve sa ciljem da ta predškolska ustanova počne sa radom“, rekao je Mujović.

Klikovac je akcentovao da su za to da se Poslovnik lokalnog parlamenta poštuje do kraja.

„I kao što smo javno rekli, podržaćemo da ova javna ustanova dobije ime po Sofiji Klikovac. Mi ne znamo šta se sve u dokumentima nalazi. Mislim da o tako važnoj temi ne smijemo donositi ovakve odluke. Odbornici ne mogu biti adekvatno upućeni“, izjavio je.

Mašković je rekao da se ne treba kršiti Poslovnik Skupštine Glavnog grada, jer bi se tako otvorio put da se „neki naredni put, neki predlog, na sličan način nađe na dnevnom redu“.

Odbornik Nove srpske demokratije (NSD) Mitar Šušić rekao je da bi trebalo dozvoliti upravi da prekrši rok ovog puta.

Borovinić Borović je kazala da su joj jasni argumenti obje strane, ali da je rok probijen zbog administrativnih uslova.

„Ja nisam neko baštini izmjene i kršenje Poslovnika, prema tome moramo da se držimo forme u većini situacija. Osim nekih koje su iznimno i strateški važne. Ovdje postoje razlozi i za jednu i drugu odluku. Mislim da je trenutno situacija takva da odlučim hoću li kršiti Poslovnik ili ne...“, rekla je.

Klikovac (DPS) je rekao da se ne smije kršiti Poslovnik iz pravnih razloga, dodajući da će odbornici opozicije biti na prvoj narednoj hitnoj sjednici da glasaju o ovoj tački.

Predsjednica lokalnog parlamenta je kazala da će početkom avgusta zakazati posebnu sjednicu tokom koje će raspravljati i usvojiti predlog o imenovanju predškolske ustanove po Sofiji Klikovac.