Razriješena direktorica Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Jelena Perović 24. juna će se naći pred članovima Savjeta ASK, kako bi se izjasnila o razlozima za njeno razrješenje.

Izvor: X/Agencija za sprječavanje korupcije

Sjednica Savjeta kojoj će prisustvovati Perović zakazana je za utorak, u 12 sati, potvrdio je "Danu" predsjednik tog tijela Pavle Ćupić.

Zastupnik Jelene Perović, advokat Nikola Martinović kazao je kratko "Danu" da su oni spremni za zakazanu sjednicu.

Perović je jednoglasno razriješena dužnosti direktorice ASK u avgustu prošle godine, ali je Upravni sud poništio tu odluku Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije. U presudi objavljenoj 30. maja, između ostalog, ukazano je da Perović nije omogućeno da se izjasni u postupku njenog razrješenja. Savjet ASK je sedam dana od objavljivanja presude održao sjednicu na kojoj su dali osmodnevni rok Jeleni Perović da se izjasni o razlozima za razrješenje. Ona je tražila da svoje izjašnjenje usmeno izloži članovima Savjeta, sa čime su se oni saglasili i za 24. jun zakazali sjednicu na kojoj će je saslušati, piše Dan.

Presuda Upravnog suda stvorila je novu pometnju u crnogorskom pravnom sistemu, a pravnici različito tumače da li poništavanje odluke o razrješenju Jelene Perović neminovno znači da je ona i dalje direktorica te institucije. Upravni sud nije u meritumu odlučio u ovoj pravnoj stvari, ali je činjenica da je njihovom presudom poništena odluka o razrješenju Perović.

Ona je u nedjelji nakon objavljivanja presude u više navrata pokušavala da uđe u ASK, ali do svog nekadašnjeg kabineta nije stizala jer joj to nije dozvolila sadašnja uprava Agencije. Zbog toga su i jedna i druga strana najavile podnošenje krivičnih prijava.

Da nije razriješena, Perović bi mandat završila 24. jula ove godine. Nakon što ju je Savjet razriješio, za vršioca dužnosti (v.d.) direktora postavljen je Dušan Drakić. Od tada je ASK u v.d. stanju, s obzirom da Drakić na konkursu za izbor direktora Agencije nije dobio potrebnu podršku najmanje četiri člana Savjeta ASK. Za njega su glasala tri člana, pa će konkurs biti ponovljen. Njegova protivkandidatkinja bila je politikolog Milica Milutinović.

Smjena Jelene Perović uslijedila je nakon inspekcijskog nadzora budžetske inspekcije Ministarstva finansija u ASK i nalaza po kojem je direktorica sama odlučivala o svojim varijabilama, naknadama za prekovremeni rad. Nakon nalaza budžetske inspekcije, Specijalno državno tužilaštvo optužilo je Perović da je učinila produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaj i falsifikovanje službene isprave, zbog čega su joj lisice na ruke stavljene na radnom mjestu.

Savjet je cijenio da je Perović sama odlučila o svojim pravima i obavezama i svom interesu i da je time javni interes podredila privatnom.