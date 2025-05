Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati brojna naselja u više crnogorskih gradova, saopšteno je iz CEDIS-a.

Izvor: Sean Kilpatrick / PA Images / Profmedia

Podgorica

– u terminu od 10 do 17 sati: Radevići, dio Rogama, Cerovica, Stijena Piperska, Gola Strana, Lopate, Drezga, Donji Markovići, Liša, Vukovići, Straganica, Đurkovići, Zavala, Radeća

-u terminu od 08 do 15 sati:Duške, Jablan, Ljevaja, Krkor, Kami, Lijeva Rijeka, Grbi Do, Kraljevac, Brskut, Dubaja, Lopate, Slacko, Gomilice, Širalija, Mali Raj, Veruša, Han Garančića, Opasanica, Ljevorečke Tuzi, Uvač, Pajkov Vir, odmaralište Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero i Ubogi Do, naselje iza marketa Venkor-Gornja Gorica,dio Bera,Podsić,Vrbica, dio Ubala uz Cijevnu,Ulica Bregalnička, dio ulice VII omladinske Brigade i Vladike Danila.

Zeta

-u terminu od 10 do 15 sati: Barake KAP-a (Termoelektro), hladnjača Krstović, dio Cijevne, dio Balijača, benzinske pumpe Cijevna, Senić i Montenegro Petrol, hladnjača Novaković, servis Vujačić i naselje oko njega.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati:Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno,dio Novog Sela.

Cetinje

– u terminu od 8:30 do 15 sati: Oćevići, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići (kratkotrajna isključenja),Začir i Dubova.

-u terminu od 08 do 15 sati: Dodoši.

Tuzi

– u terminu od 10 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Sjenokosi,Ul. Budoška, dio Straševine, dio Čađalice, Podgorički Put, dio Brlje, Mostainje, Mušovina, Željeznička kolonija,Golijsko Naselje , dio Bulevara 13.jul, dio Kličeva, Straševska,dio Lukova.

-u terminu od 08 do 18 sati: Ul. Baja Pivljanina, Ul. Nika Miljanića, Ul. Dragice Pravice, Ul. Peka Pavlovića, Ul. IV Crnogorske, Ul. II Dalmatinske,Ul. Baja Pivljanina.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati:Miljkovac.

Tivat

-u terminu od 09 do 13 sati: Rogač.

Budva

– u terminu od 09 do 12 sati:dio naselja Bečići, ulica Stevana Štiljanovića, ulica Marina Bečića, Narodnog fronta, ulica I.G. Kovačića.

Bar

-u terminu od 09 do 15 sati:dio naselja Bjeliša iza KIPSA i stovarišta Cerovo prema autoperionici Bodži, Mećikukići, potrošači ulive Dijaspore.

-u terminu od 10 do 13 sati: Donji i Gornji Štoj, Reč, Kodre Dakine, Ada Bojana.

-u terminu od 08 do 14 sati: potrošači na području Brce, Šaren sat i Kaptaža, dio potrošača da području Velikom pijesak iznad Volija.

Ulcinj

-u terminu od 8:30 do 15 sati: naselje Gornji Štoj i dio naselja Donji Štoj kod osnovne škole “Marko Nuculović.

Kotor

– u terminu od 08 do 16 sati: Lastva Grbaljska – Čeren

-u terminu od 09 do 12 sati: Radanovići- područje oko servisa “Tomičić”, zgrade Magud i restorana “Bokeška kužina”.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14 sati: dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica, dio sela Božiće.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rovca, dio sela Šekular.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati:Gornja Lješnica ,Ribarevine

-u terminu od 08 do 15 sati:Livadice.

-u terminu od 09 do 16 sati: Zaton-Klinac,Njegnjevo,Sutivan,Muslići,Ivanje,Pavino polje,Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton,Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče,Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad,Gornja Lipnica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Lepenac.

-u terminu od 08 do 16 sati:Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Bojići,Sjerogošte,Ljuta,Moračka Bistrica Gornje Lipovo.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Lepenac,Matovine,Gojakovići,Pumpa INA, Mišnići, Castelana, prodavnica Babići, Femići, Obradovići, Jalovište, Ristići,Pržišta,Feratovo polje,Donji Lepenac.

-u terminu od 08 do 13 sati: Jakovići-Prošćenske Žari.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci ,Bor, Savin Bor, Ponor,Dobrodole, Azane, Vrsajke, Dašča Rijeka i Kruščica, repetitor Đuđ, pogon za preradu drveta- Radmanci, Srednja i osnovna škola, Centralni dio-Sela Radmanci, dio sela Tucanje.

Plav

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Velika.

-u terminu od 9:30 do 17:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Rabitlje.

-u terminu od 08 do 18 sati: Bolnica, ul. Vojske Crne Gore, dio ul. Drvarske, Lovćenske, naselje Kamen, ul. Marka Miljanova, Durmitorska, Premćanska, Kozaračka, Osmana Đikića, Novosadska, Bobovska, Gotovuška, Obilićeva, dio ul. Volođine, zgrade u naselju Kupusište, pumpe za vodu na Bogiševcu, ul. Njegoševa, Meše Selimovića, Vase Čarapića, dio Manastirske, Manastir Svete Trojice, zgrade u ul. Mila Peruničića, ul. Ivana Milutinovića, Sutjeska, Osmana Džikića, stara stanica Policije, zgrade u ul. Kralja Petra i dio ul. 29. Novembra, zgrada Opštine Pljevlja, zgrada SDK, zgrade od Jalije prema Opštini, ul. Boljanićka, 4. Sandžačka, Kozaračka, Nikole Pašića.

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati:selo Njeguš Centralni dio, dio ulice 30 Septembar dio ulice Maršala Tita.

-u terminu od 10 do 11:30 sati: Selo Halilovići.

– u terminu od 07:30 do 18 sati:

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati:Rasova,

-u terminu od 09 do 17 sati: Pitomine.

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati: Seoca.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, kazali su iz CEDIS-a.