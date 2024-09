To se navodi u saopštenju Savjeta ASK sa danas održane sjednice.

Razmatrajući Informaciju o aktivnostima Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) u postpuku nadzora i kontrole izborne kampanje u Glavnom gradu, Savjet ASK je zadužio vršioca dužnosti direktora ASK da preduzme sve mjere i radnje koje se odnose na utvrđivanje mogućih kršenja Zakona o finansiranju političkih subjekata kao i da bez odlaganja sprovede upravni postupak vezano za slučaj donošenja Odluke Glavnog grada o besplatnom prevozu, kao i da izvijesti Savjet o ishodu tog postupka i drugih postupaka kršenja zakona od strane drugih subjekata nadzora u roku od pet dana, pišu Vijesti.