"Budžet za 2024. koji je predložila Vlada jeste solidan, ali se očekivalo više"

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Dok Miloš Vuković iz Fideliti konsaltinga smatra da je riječ o budžetu kontinuiteta, koji ne donosi nijednu važnu reformu i neće rezultirati u naredne dvije godine povećanjem prosječne plate na 1.000 eura, minimalne na 700, te najniže penzije na 600 eura.

Bojan Paunović iz Ministarstva finansija kaže da je budžet odraz realnog stanja, a da će sve reforme koje idu u pravcu obećanja premijera Milojka Spajića, početi da se sprovode u aprilu, kada se usvoji fiskalna strategija, prenosi RTCG.

"Radovi na dionici auto-puta Mateševo-Andrijevica počeće nakon što se u 2024. završe sve pripremne radnje, izvođač će biti kompanija Monteput, kojoj će pripasti i posao u vezi s jadransko-jonskom auto-cestom", kazao je Paunović.

Vuković je kazao da je ovo budžet kontinuiteta.

"Sada sa sigurnošću mogu da kažem da od januara 2025. godine neće biti povećanja plata kako je najavljeno. Ne vidim nijednu reformu, osim povećanja minimalne penzije, koja jeste nužna, ali je i diskriminatorna Nema ništa od optimizacije javne uprave. Raduje me najava instittucionalnog ciklusa, ali nema projekta Jadransko-jonske ceste, iako je to bilo najavljeno, nema je u budžetu", dodao je on.

Prema riječima Paunovića, budžet je solidan i odražava ono što su tekuće politike.

"Za početak naredne godine najavljena je fiksalna strategija. Ove projekcije koje sada imamo, mijenjaćemo po potrebi. Sistem zarade u javnom sektoru, postoji mogućnost da se smanji broj zaposlenih", istakao je on, piše RTCG.

Prema riječima Raška Konjevića, Vlada treba da ozbiljno da uzme u razmatranje mišljenja koji dolaze od poslovne zajednice.

"Treba uzeti u razmatranje kako oni vide dalji razvoj crnogorske ekonomije i u reformskim procesima. Važno je da imamo inkluzivan odnos. Budžet zadovoljava neka pravila i finansiranje tekućih rashoda, to je korektno. Bitno je znati kako da 2024. godine kreiramo ambijent koji će da podstrkne snažan razvoj crnogorske ekonomije. Poslodavci se moraju čuti, jer bez njih nema prihoda u budžetu", poručio je Konjević.

Kako je kazao analitičar Oleg Filipović, Vlada se formirala kasno, a od budžeta se očekivalo više.

"Rađena je neka vrsta hedlovanja između želja i realnih projekcija. Budžet je copy-paste svih prethodnih. Suština je kad ćemo ući u realne reforme i kad ćemo ući u uštedu. Meni je ličnmo interesantna reforma penzionog fonda. Dok ne dođe do te redofrme, ne možemo ostvariti realne ciljeve", zaključio je Filipović.