Ekspoprijacije bi trebalo da počne naredne godine ua dionicu Mataševo-Andrijevica rekao je za RTCG direktot Monteputa Milan Ljiljanić.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Ljiljanić je gostujući u Jutranjem programu TVCG naglasio da će u oktobru raspisati i tender za projektovanje dionice od Andrijevice do Boljara, što je završna faza auto-puta.

Izvršni direktor "Monetputa" Milan Ljiljanić istakao je da je od 25. jula 2022. od početka naplate putarine, auto-putem prošlo 2.750.000 vozila, a naplaćeno 11 miliona eura. Za narednu dionicu od Mateševa do Andrijevice urađen je idejni projekat i, kako je kazao, očekuju eleborat o eksproprijaciji, koja bi trebala da počne naredne godine, kao i proces izbora izvođača.

Dodao je da je rekord u broju prolazaka zabilježen 20. avgusta kada je prošlo 16.000 vozila u jednom danu.

Održavanje auto-puta još nešto manje od godinu je u rukama kineskih izvođača, ali kako kaže Ljiljanić, većih nedostataka na ovoj dionici nijesu imali i blagovremeno su otklanjani.

"Za 12 mjeseci prekidi su bili u slučaju većih incidenata koji su zahtijevali uviđaje i njih je bilo 15, gdje je bio prekid saobraćaja u jednom smjeru i nije trajao duže od jednog sata. Ukupno je bilo 52 nezgode, 38 samo sa materijalnom štetom, 14 lakše povrijeđenih i samo tri teže povrede. Najčešći razlog za nesreće je bilo prekoračenje brzine, pa je sankcionisano oko 2.400 vozača. Imali smo veliki broj požara, odnosno samozapaljenja vozila, 35 i tu su uglanom uzroci bili tehnička neispravnost vozila", naglasio je Ljiljanić.

Kako je istakao, uglavnom su bila u pitanju vozila francuskog proizvođača od 2000. do 2008. godišta pa je apelovao na korisnike tih vozila da povedu računa o tehničkoj ispravnosti automobila. Izgradili su i dodatni pukt za vatrogasnu službu da bi brže reagovali.

Ljiljanić je dodao da će pristupni put za Lijevu Rijeku graditi u dvije faze od Veruše do Lopata.

"Idejno rješenje za tu dionicu predaćemo Upravi za saobraćaj i nadamo se da ćemo raspisati tender tokom septembra za dionicu od tri kilometra. Planirana je i benzinska pumpa na lokaciji Mrke koja će se dati u dugoročni zakup od 25 godina. Pri kraju smo sa tenederom i potrebne su saglasnosti ministarstava", navodi Ljiljanić.

Što se tiče elektronske naplate putarine ona je svega pet odsto što je mali procenat i plan je da rade na promociji tog vida plaćanja, kako bi naredne godine on bio do 40 odsto.

Sa Putevima Srbije potpisan je i memorandum o saradnji što je prvi korak ka zajedničkoj naplati putarine, a funkcionisaće tako što će se napraviti prekonfiguracija naplatanih aparata i povezivanje na platnu karticu, tako da kada smo u inostranstvu, tag će aktivirati karticu i skinuti novac koji je potreban.

Za prolazak kroz tunel Sozinu ove ljetnje sezone naplaćeno je 3,5 miliona eura. Zabilježen je porast saobraćaja od 12 odsto u odnosu na prošlogodišnju godinu koja je bila rekordna. 13. avgustra prošlo je 19.000 vozila što je rekord.

Ljliljanić naglašava da se u održavanje ovog tunela uložilo 1,9 miliona eura, a u narednom periodu planiraju još 1,2 miliona eura.

"Sozina je isplativ objekat u odnosu na investiciju, ali to ne možemo očekivati sa auto-putem. Dnevni prosjek prolaska kroz Sozinu je 9.000, a na auto-putu 6.000 na dan. Treba napomenuti da su auto-putevi strateški projekti i tu je više indirektnih benefita, nego do same naplate, ali puni benefit ćemo imati kada se izgradi čitav i kada očekujemo i 15.000 vozila na dan", objasnio je Ljljanić